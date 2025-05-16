Все из-за Трампа. Бринк откровенно рассказала, почему покинула пост посла США в Украине

Бывшая американская посол раскрыла карты

Бывшая посол США Бриджит Бринк рассказала, почему оставила свою работу в Украине. Она пояснила, что не согласна с политикой Трампа, который оказывает давление на Киев вместо того, чтобы противостоять России.

После почти трех десятилетий на дипломатической службе Бринк решила уйти с поста. Об этом она сообщила в своей колонке в издании Detroit Free Press.

В своей публикации Бринк написала, что политика новой администрации США была направлена на давление на Украину, а не на Россию, развязавшую войну. "Поэтому я больше не могла добросовестно проводить политику администрации и считала своим долгом уйти в отставку", – отметила дипломат.

Бывшая посол подчеркнула, что с начала полномасштабного вторжения Россия совершила многочисленные преступления: убила тысячи мирных жителей, среди которых 700 детей, совершила более 150 тысяч военных преступлений и похитила 20 тысяч детей.

"Я не могу стоять в стороне, когда в страну вторгаются, демократию бомбят, а детей убивают безнаказанно", – написала Бринк. Она добавила, что за свою карьеру не видела "насилия столь систематического и столь ужасного" со времен Второй мировой войны.

Дипломат подчеркнула, что "мир любой ценой" – это не мир, а умиротворение агрессора, ведущее к новым войнам. По ее словам, единственный способ защитить интересы США – поддерживать демократию и противостоять автократам.

Напомним, Бриджит Бринк работала послом США в Украине с мая 2022 года. 10 апреля 2025 года СМИ сообщили, что она досрочно уходит в отставку, а пресс-секретарь Госдепартамента подтвердила, что посол "возвращается домой".

Ранее "Телеграф" писал, что экспосол США рассказал интересное о Бринк. Есть много версий причин ее отставки.