Трамп наврочив США? Гігантський корабель протаранив Бруклінський міст, багато постраждалих (відео)

Корабель нахилився, але зміг встояти

Бруклінський міст у Нью-Йорку протаранило учбове судно Куаутемока ВМС Мексики. На його борту було 277 осіб.

Про це повідомляє The New York Times. За його даними, судно не змогло протиснутися під мостом через надто високі щогли. Вони зачепили споруду. Корабель нахилився, але зміг встояти.

"Стан персоналу та обладнання перевіряється військово-морською та місцевою владою, яка надає підтримку", — йдеться в повідомленні мексиканського секретаріату військово-морського флоту.

Момент пригоди потрапив на численні відео. Судячи з них, щогли корабля можуть бути серйозно пошкоджені. Усі смуги Бруклінського мосту були на короткий час перекриті в обох напрямках

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс сказав, що учбове судно Cuauhtémoc, яке використовується ВМС Мексики, врізалося в визначну пам’ятку через механічну несправність.

Для довідки: Cuauhtémoc – навчальне вітрильне судно мексиканських ВМС. Корабель побудований на верфі в Більбао в Іспанії. Спущений на воду у 1982 році. Був спроєктований та побудований як навчальний, корабель для проходження плавальної практики курсантів ВМФ.

Названий на честь останнього ватажка ацтеків — Куаутемока, який був схоплений і страчений у 1525 році. Судно належить Мексиці. Його портом приписки є місто Акапулько. За весь час свого існування взяв участь у багатьох регатах та вітрильних святах. Судно здійснювало неодноразові трансатлантичні експедиції.

У Нью-Йорку Cuauhtémoc перебував у рамках навчального походу для підготовки до регати, запланованої на наступний рік та присвяченої 250-річчю незалежності США.

Нагадаємо, що з початком президентства Трампа США буквально переслідують різні надзвичайні події. Найчастіше вони пов’язані з авіацією. Так, наприклад, у березні в міжнародному аеропорту Денвера спалахнув двигун літака Boeing 737-800, а у квітні приватний вертоліт впав у річку Гудзон. Масштабна авіакатастрофа сталася 30 січня о 20:53 за місцевим часом, приблизно за чотири кілометри від Білого дому. Пасажирський Bombardier CRJ700 авіакомпанії PSA Airlines виконував рейс 5342 з міста Вічіта (штат Канзас) та зіткнувся з військовим вертольотом Sikorsky H-60.