Не просто жена президента: как изменилась Елена Зеленская за 6 лет

И стиль, и деятельность первой леди Украины сильно изменились с 2019 года

До избрания Владимира Зеленского президентом Украины, его жена Елена была за кадром. Она выбирала непубличную жизнь, была сценаристкой "Квартала 95" и пряталась в тени славы своего мужа. Однако когда Владимир Александрович стал главой государства, а Елена Владимировна первой леди Украины, ее деятельность и имидж сильно изменились.

В частности, вместе с Евгением Клопотенко первая леди инициировала обновление меню в школьных столовых в 2021 году. Также Елена Зеленская запустила украиноязычный аудиогид в ведущих музеях мира. Во Франции, Австрии, Литве, Турции, Черногории, Латвии, Азербайджане можно услышать украинский язык с 2021 года. "Телеграф" по случаю шестой годовщины инаугурации Владимира Зеленского решил вспомнить, как изменилась первая леди.

Какой была Елена Зеленская на инаугурации

На инаугурации Владимира Зеленского, 20 мая 2019 года, Елена Зеленская появилась в элегантном и стильном костюме молочного цвета от украинского бренда ARTEMKLIMCHUK. Платье создавали семь мастеров и потратили на это 184 часа, пишет VOGUE.

Как изменился стиль Елены Зеленской

Со временем первая леди стала выбирать более сдержанные и официальные луки. Она предпочитает более нейтральные цвета и более "простые", но не менее стильные фасоны костюмов. В 2023 году Елена Зеленская сменила прическу – сделала удлиненное каре и осветила волосы.

Елена Зеленская в 2023 году

В 2021 году супруга президента инициировала международный саммит первых леди и джентльменов. Теперь они проходят каждый год, а их целью является обсуждение важных тем. Также Зеленская стала послом по созданию "безбарьерного пространства" в Украине для людей с инвалидностью. Целью была физическая доступность, равные возможности для всех граждан.

В 2022 году деятельность первой леди несколько изменилась. В частности, она основала Фонд Елены Зеленской, которая занимается поддержкой украинских семей, образования и медицины.

Сейчас, на четвертом году кровавой войны, которую ведет Россия, Елена Зеленская занимается восстановлением разрушенных школ и больниц, поддержкой семей, гуманитарной помощью украинцам. Она дает интервью мировым медиа — BBC, Time, CNN, Vogue и говорит о потерях украинцев, их жизни во время войны и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой Елена Зеленская была в день свадьбы. При Владимире Зеленском она вышла замуж в 2003 году.