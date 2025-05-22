Відновлювати будуть правнуки? У Держагентстві пояснили ситуацію із ремонтом "Охматдиту"

Лікарня зазнала ворожого удару понад 10 місяців тому, але її ремонт досі не почали

На відновлення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" у Києві, яка постраждала від ракетного удару ЗС РФ 8 липня 2024 року знадобиться майже 17 місяців. Однак це буде можливим у разі скорочення часу на оформлення процедур.

Про це голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин розповів в інтерв'ю "Телеграфу". Він пояснив, як вдалося скоротити час відновлення "Охматдиту". Цікаво, що цей "скорочений час" значно різниться від озвученого в системі публічних закупівель Prozorro.

Більше читайте у публікації: "Такими темпами, як зараз, відновлення України займе щонайменше 70 років, але є й інша проблема — Сергій Сухомлин".

— У нас є бачення, що такими темпами і ресурсами, як зараз, відновлювати країну доведеться нашим правнукам. Тому для нас критично важливо було скоротити терміни процедур. На прикладі скандального "Охматдиту": ми порахували, що його відновлення займе 769 днів, з яких 300 днів — безпосередньо роботи, а 469 — процедури. Це дуже довго. Ми розклали процедури і без порушення законодавства скоротили загальний термін відновлення до 500 днів. Не втрачаючи при цьому прозорість і відкритість, — каже чиновник.

За його словами, Держагентство звернулося до Кабміну для створення Централізованої закупівельної організації.

— Це перша в Україні організація, яка може закупити водночас товари, послуги та експертизу для реалізації великих інфраструктурних об’єктів.

Він пояснив, що це дає і чим відрізняється від Prozorro.

– Якщо взяти тендери на закупівлю послуг експертизи технічних консультантів, то ми виставили досить складні кваліфікаційні вимоги, щоб відібрати найкращі компанії з репутацією, досвідом проєктування, кваліфікацією інженерів і т.ін. Обираємо умовно п’ять компаній, які пройшли наше сито. Далі вже під конкретну задачу проводимо процедуру і визначаємось за ціною серед цих п’яти відібраних компаній. Таким чином лише на одній процедурі ми економимо 30 днів, — каже голова агентства.

Він погодився, що так обмежується доступ інших компаній, які посіли 6–7-ме місце в рейтингу.

— Але це міжнародна процедура, по якій працює і Світовий банк, і ЄБРР, і Європейський інвестиційний банк. Це не означає, що через пів року ми не можемо провести ту саму закупівлю і долучити нові компанії. Наразі наша задача — відправити сигнал ринку, залучити до відбудови великий міжнародний бізнес.

Бо раніше для європейців для заходу в систему Prozorro на послуги з експертизи за 500 тис. грн треба було відкривати представництво в Україні, створювати офіс, наймати людей і так далі. Відповідно, це скорочувало кількість учасників, які мають потрібний досвід. А там в умовах масштабної відбудови треба компанії, чиїй експертизі ми можемо довіряти, які мають змогу реалізовувати великі проєкти, — підсумував Сергій Сухомлин.

Нагадаємо, 5 травня Охматдит" через Prozorro оголосила тендер на капітальний ремонт корпусу, що постраждав від ракетного удару. Очікувана вартість робіт — 367,45 млн грн, однак найнижчу пропозицію подали на 293 млн грн. На подання документів компанії мали лише дев’ять робочих днів. Однак завдяки доступному формату документації, пропозиції сформували троє учасників. Очікується, що підрядник закінчить роботи до кінця 2025 року, а не до кінця 2026-го, як дав зрозуміти голова Держагентства з відновлення.