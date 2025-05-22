Восстанавливать будут правнуки? В Госагентстве объяснили ситуацию с ремонтом "Охматдета"

Больница получила вражеский удар более 10 месяцев назад, но ее ремонт до сих пор не начали

На восстановление Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" в Киеве, пострадавшей от ракетного удара ВС РФ 8 июля 2024 года, потребуется почти 17 месяцев. Однако это будет возможно при сокращении времени на оформление процедур.

Об этом глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин рассказал в интервью "Телеграфу". Он объяснил, как удалось сократить время восстановления "Охматдета". Интересно, что это "сокращенное время" значительно отличается от озвученного в системе публичных закупок Prozorro.

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— У нас есть видение, что такими темпами и ресурсами, как сейчас, восстанавливать страну придется нашим правнукам. Поэтому для нас важно было сократить сроки процедур. На примере скандального "Охматдета" мы посчитали, что его восстановление займет 769 дней, из которых 300 дней — непосредственно работы, а 469 — процедуры. Это очень долго. Мы разложили процедуры и без нарушения законодательства сократили общий срок восстановления до 500 дней. Не теряя при этом прозрачность и открытость, — говорит чиновник.

По его словам, Госагентство обратилось к Кабмину для создания Централизованной закупочной организации.

— Это первая в Украине организация, которая может закупить одновременно товары, услуги и экспертизу для реализации крупных инфраструктурных объектов.

Он объяснил, что это дает и чем отличается от Prozorro.

— Если взять тендеры на закупку услуг экспертизы технических консультантов, то мы выдвинули довольно сложные квалификационные требования, чтобы отобрать лучшие компании с репутацией, опытом проектирования, квалификацией инженеров и т.п. Выбираем условно пять компаний, прошедших наше сито. Далее под конкретную задачу проводим процедуру и определяемся по цене среди этих пяти отобранных компаний. Таким образом, только на одной процедуре мы экономим 30 дней, — говорит глава агентства.

Он согласился, что так ограничивается доступ других компаний, занявших 6-7 место в рейтинге.

— Но это международная процедура, по которой работает и Всемирный банк, и ЕБРР, и Европейский инвестиционный банк. Это не значит, что через полгода мы не можем провести ту же закупку и привлечь новые компании. Наша задача — отправить сигнал рынку, привлечь к восстановлению крупный международный бизнес.

Потому что раньше европейцам для захода в систему Prozorro на услуги по экспертизе за 500 тыс. грн надо было открывать представительство в Украине, создавать офис, нанимать людей и так далее. Соответственно, это сокращало количество участников, которые имеют нужный опыт. А там в условиях масштабного восстановления нужно компании, чьей экспертизе мы можем доверять, которые могут реализовывать большие проекты, — подытожил Сергей Сухомлин.

Напомним, 5 мая "Охматдет" через Prozorro объявила тендер на капитальный ремонт корпуса, пострадавшего от ракетного удара. Ожидаемая стоимость работ — 367,45 млн грн, однако самое низкое предложение подали на 293 млн грн. На подачу документов компании имели всего лишь девять рабочих дней. Однако благодаря доступному формату документации предложения сформировали трое участников. Ожидается, что подрядчик закончит работы до конца 2025 года, а не до конца 2026-го, как дал понять глава Госагентства по восстановлению.