Таємнича смерть військового під Черкасами: у справі надто багато не сходиться

Сестра загиблого вказує на дивні обставини смерті

У лісі біля військової частини під Черкасами знайшли тіло 44-річного ветерана АТО Євгена Плітка. Чоловік був без паспорта, телефону та військових документів.

Тіло виявили 14 травня 2025 року. За словами сестри загиблого Тетяни Гречаної, брат зник після того, як його затримали поліцейські. Сталося це, за словами жінки, у Бахмачі 5 травня. Обставини справи дізнавалось видання "Антенна".

Обставини зникнення

Євгеній Плітко служив з 2014 року, був поранений і контужений. У лютому 2022-го його мобілізували вдруге. Останні місяці чоловік проживав у Бахмачі з цивільною дружиною.

П'ятого травня працівники Бахмацького відділу поліції затримали ветерана АТО. Того ж дня його передали військовій службі правопорядку у Ніжині. Після цього зв'язок з чоловіком перервався.

Сестра загиблого дізналася про смерть брата лише 17 травня. Поліцейський Павло Рожко повідомив їй, що тіло знайшли з ознаками розкладання. Спочатку їй сказали, що смерть настала від переохолодження. Проте у морзі родині повідомили іншу інформацію — ознак насильницької смерті експерти не виявили, але й про переохолодження не йдеться. Тому причина смерті залишається невідомою.

За словами жінки, одяг загиблого спалили, а дату смерті не встановили. У свідоцтві про смерть, виданому 21 травня, вказано лише місяць — травень, без конкретного числа.

Дивні ключі та зниклі документи

Крім того, біля тіла знайшли лише ключі від автомобіля. Проте, за словами рідних, власного авто у Євгена не було. Недалеко від місця виявлення тіла розташований резервний батальйон. Туди направляють затриманих бійців, які перебувають у розшуку за самовільне залишення частини та добровільно повертаються до служби.

Сестра загиблого стверджує, що військова частина, біля якої виявили тіло, заперечує прибуття туди Євгена Плітка. До того ж, акта передачі чи маршруту супроводу від ВСП немає. Реєстрація в частині також не зафіксована.

"Якщо військова частина його не взяла, то чому ВСП його не відвезли назад? Якщо він залишився в лісі, чому не повідомили, що зникла людина?", — запитує Тетяна Гречана.

Паспорт загиблого

Сестра загиблого закликає розслідувати смерть брата

Спеціаліст у військовому та кримінальному праві пояснив можливі кваліфікації справи. Серед них — службова недбалість, залишення в небезпеці, приховування злочину. У разі встановлення доказів насильницької смерті розглядається стаття про умисне вбивство.

Крім того, одяг загиблого спалили — знищення речових доказів без належного оформлення може розглядатися як спроба приховати сліди злочину. Відсутність письмових слідів затримання та супроводу суперечить стандартам документообігу в ЗСУ.

Розслідування справи

Речниця поліції Зоя Вовк підтвердила виданню "Про все" інформацію про знайдене тіло військового. Відомості внесені до єдиного реєстру за статтею про вбивство з приміткою "природна смерть". Призначено необхідні експертизи.

Родина подала заяви до поліції та військової прокуратури. Тетяна Гречана вимагає справедливого розслідування. У разі замовчування справи жінка готова оголосити голодування та вийти на головну площу Києва з вимогою покарати винних.

"Для мене це справа честі та совісті — дізнатися правду про смерть мого брата. Якщо держава не знайде винних — я вийду на головну площу столиці з вимогою справедливості", — заявила сестра загиблого.

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