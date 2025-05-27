Таинственная смерть военного под Черкассами: в деле слишком многое не сходится

Сестра погибшего указывает на странные обстоятельства смерти

В лесу возле воинской части под Черкассами обнаружили тело 44-летнего ветерана АТО Евгения Плитко. Муж был без паспорта, телефона и военных документов.

Тело было обнаружено 14 мая 2025 года. По словам сестры погибшего Татьяны Гречаной, брат скрылся после того, как его задержали полицейские. Произошло это, по словам женщины, в Бахмаче 5 мая. Обстоятельства дела узнавали издания "Антенна".

Обстоятельства исчезновения

Евгений Плитко служил с 2014 года, был ранен и контужен. В феврале 2022-го его мобилизовали во второй раз. Последние месяцы мужчина проживал в Бахмаче с гражданской женой.

Пятого мая сотрудники Бахмачского отдела полиции задержали ветерана АТО. В тот же день его передали военной службе правопорядка в Нежине.

Сестра погибшего узнала о смерти брата только 17 мая. Полицейский Павел Рожко сообщил ей, что тело обнаружили с признаками разложения. Сначала ей сказали, что смерть наступила от переохлаждения. Однако в морге семье сообщили другую информацию — признаков насильственной смерти эксперты не обнаружили, но и о переохлаждении речь не идет. Поэтому причина смерти остается неизвестной.

По словам женщины, одежду погибшего сожгли, а дату смерти не установили.

Странные ключи и пропавшие документы

Кроме того, у тела нашли только ключи от автомобиля. Однако, по словам родных, у Евгения не было. Недалеко от места обнаружения тела расположен резервный батальон.

Сестра погибшего утверждает, что военная часть, возле которой обнаружили тело, отрицает прибытие туда Евгения Плитко. К тому же акта передачи или маршрута сопровождения от ВСП нет. Регистрация в части также не зафиксирована.

"Если военная часть его не взяла, то почему ВСП его не отвезли обратно? Если он остался в лесу, почему не сообщили, что пропал человек?", — спрашивает Татьяна Гречана.

Паспорт погибшего

Сестра погибшего призывает расследовать смерть брата

Специалист по военному и уголовному праву объяснил возможные квалификации дела. Среди них — служебная халатность, оставление в опасности, сокрытие преступления. В случае установления доказательств насильственной смерти рассматривается статья об умышленном убийстве.

Кроме того, одежду погибшего сожгли — уничтожение вещественных доказательств без надлежащего оформления может рассматриваться как попытка скрыть следы преступления. Отсутствие письменных следов задержания и сопровождения противоречит стандартам документооборота в ВСУ.

Расследование дела

Спикер полиции Зоя Вовк подтвердила изданию "Обо всем" информацию о найденном теле военного. Сведения внесены в единый реестр по статье об убийстве с примечанием "естественная смерть". Назначены необходимые экспертизы.

Семья подала заявления в полицию и военную прокуратуру. Татьяна Гречневая требует справедливого расследования. В случае замалчивания дела, женщина готова объявить голодовку и выйти на главную площадь Киева с требованием наказать виновных.

"Для меня это дело чести и совести — узнать правду о смерти моего брата. Если государство не найдет виновных — я выйду на главную площадь столицы с требованием справедливости", — заявила сестра погибшего.

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