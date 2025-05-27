Не лише президент: скільки в Україні живе Зеленських та де найбільше (карта)

Найпопулярнішим ім’ям серед носіїїв є Олександр

В Україні дедалі частіше можна помітити, що деякі прізвища стають більш поширеними та впізнаваними серед людей. Прізвище Зеленський — один із таких яскравих прикладів, яке особливо знане після обрання нашого президента.

Про це йдеться на порталі "Рідні". За відкритими даними, у країні налічується десятки, сотні й навіть тисячі носіїїв такого прізвища.

Прізвище Зеленський зустрічається переважно на півночі, в центрі та на сході держави. Найбільше носіїв цього прізвища проживає в таких регіонах, як Луганщина, Чернігівщина, Полтавщина, а також трохи на Волині та в Криму.

Отже, згідно з наявними даними, усього в Україні налічується близько 4006 осіб із прізвищем чинного президента. Це робить його 958-м за поширеністю серед українських прізвищ. Найбільше носіїв прізвища Зеленський проживає в Києві — 223 особи, далі йдуть Харків — 212, та Дніпро — 170.

Цікаво, що найпопулярнішим ім’ям серед власників є Олександр.

Скриншот із сайту "Рідні"

Варто пам’ятати, що статистика може трохи відрізнятися, адже база даних не завжди повністю актуальна. Проте вона дає хороше уявлення про географію поширення прізвища. Якщо цікавитесь родоводом, радимо звернути увагу на метричні книги населених пунктів, де жили ваші предки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які в Україні є найкоротші прізвища. У матеріалі ми підготували 12 варіантів.