Не только президент: сколько в Украине живет Зеленских и где больше всего (карта)

Самым популярным именем среди носителей является Александр

В Украине все чаще можно заметить, что некоторые фамилии становятся более распространенными и узнаваемыми среди людей. Фамилия Зеленский — один из таких ярких примеров, особенно известных после избрания нашего президента.

Об этом говорится на портале "Рідні". По открытым данным, в стране насчитывается десятки, сотни и даже тысячи носителей такой фамилии.

Фамилия Зеленский встречается преимущественно на севере, в центре и на востоке государства. Больше всего носителей проживает в таких регионах как Луганщина, Черниговщина, Полтавщина, а также немного на Волыни и в Крыму.

Итак, согласно имеющимся данным, всего в Украине насчитывается около 4006 человек с фамилией действующего президента. Это делает его 958-м по распространенности среди украинских фамилий. Больше всего носителей фамилии Зеленский проживает в Киеве — 223 человека, дальше идут Харьков — 212, и Днепр — 170.

Интересно, что самым популярным именем среди владельцев Александр.

Скриншот с сайта "Рідні"

Следует помнить, что статистика может немного отличаться, ведь база данных не всегда полностью актуальна. Однако она дает хорошее представление о географии распространения фамилии. Если интересуетесь родословной, рекомендуем обратить внимание на метрические книги населенных пунктов, где жили ваши предки.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие в Украине есть кратчайшие фамилии. В материале мы приготовили 12 вариантов.