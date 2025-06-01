Україна їде в Стамбул з конкретним планом миру: ЗМІ дізналися, що в нього входить

Київ покаже у Стамбулі "дорожню карту миру"

Україна планує запропонувати Росії детальний план досягнення миру під час переговорів у Стамбулі. Українська делегація підготувала документ із конкретними кроками для врегулювання війни.

Про це повідомляє Reuters. Російська делегація вже вилетіла до Туреччини для участі у переговорах, які відбудуться 2 червня о 13:00 у палаці Чираган.

План Києва передбачає кілька етапів. Спочатку сторони мають припинити вогонь мінімум на 30 днів під контролем США та інших країн. Потім відбудеться обмін полоненими за принципом "всіх на всіх", звільнення цивільних заручників та повернення викрадених українських дітей.

Наступним кроком стане зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна. Вони мають узгодити головні питання остаточного мирного врегулювання.

Серед українських вимог — повне припинення бойових дій, гарантії безпеки та компенсація збитків від Росії. Київ також наполягає на санкціях у разі порушення домовленостей.

Україна категорично відкидає будь-які обмеження щодо членства в НАТО чи ЄС. Також неприйнятними є вимоги скоротити чисельність українських військ або заборонити розміщення іноземних військ на території України.

Щодо окупованих територій, Київ не визнає їх анексію з 2014 року. Лінія зіткнення може стати відправною точкою для переговорів між сторонами.

Документ припускає поступове скасування деяких санкцій проти Росії з можливістю їх повернення. Заморожені російські активи пропонується використати для компенсацій Україні або як гарантію таких виплат. Делегація РФ вилетіла до Стамбула на переговори з Україною. За даними російських ЗМІ, делегацію РФ очолює Володимир Мединський.

Раніше "Телеграф" писав, що Путін хотів Київ за три дні, але застряг у "буферній зоні" на Сумщині. Військовий експерт оцінив плани окупантів.