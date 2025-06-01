Украина едет в Стамбул с конкретным планом мира: СМИ узнали, что в него входит

Киев покажет в Стамбуле "дорожную карту мира"

Украина планирует предложить России детальный план достижения мира в ходе переговоров в Стамбуле. Украинская делегация подготовила документ с конкретными шагами по урегулированию войны.

Об этом сообщает Reuters. Российская делегация уже вылетела в Турцию для участия в переговорах, которые состоятся 2 июня в 13:00 во дворце Чираган.

План Киева предусматривает несколько этапов. Сначала стороны должны прекратить огонь минимум на 30 дней под контролем США и других стран. Затем состоится обмен пленными по принципу "всех на всех", освобождение гражданских заложников и возвращение похищенных детей.

Следующим шагом станет встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Они должны согласовать главные вопросы мирового урегулирования.

Среди украинских требований – полное прекращение боевых действий, гарантии безопасности и компенсация убытков от России. Киев также настаивает на санкциях в случае нарушения договоренностей.

Украина категорически отвергает любые ограничения членства в НАТО или ЕС. Также неприемлемы требования сократить численность украинских войск или запретить размещение иностранных войск на территории Украины.

Относительно оккупированных территорий Киев не признает их аннексию с 2014 года. Линия столкновения может стать отправной точкой для переговоров между сторонами.

Документ предполагает постепенное упразднение некоторых санкций против России с возможностью их возвращения. Замороженные российские активы предлагается использовать для компенсаций Украине или гарантии таких выплат. Делегация РФ вылетела в Стамбул на переговоры с Украиной. По данным российских СМИ, делегацию РФ возглавляет Владимир Мединский.

Ранее "Телеграф" писал, что Путин хотел Киев за три дня, но застрял в "буферной зоне" Сумской области. Военный эксперт оценил планы оккупантов.