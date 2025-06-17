Загроза ракетного удару: росіяни вивели в море кораблі, в небо піднялися Ту-95МС

Щонайменше два Ту-95МС та один Ту-160 злетіли з аеродромів

Російські окупанти готують новий масований ракетний удар по Україні. В небі багато безпілотників, моніторингові канали повідомили про зліт стратегічних бомбардувальників та кораблі з ракетами у морі.

Відомо про зліт двох стратегічних ракетоносців Ту-95МС з авіабази "Олєнья" в Мурманській області та одного Ту-160 з аеродрому "Енгельс-2" у Саратовській області. Також у морі знаходиться три кораблі зі складу залишків Чорноморського флоту РФ: сумарний залп може складати до 16 ракет "Калібр".

Припускається, що на пускових рубежах стратегічні бомбардувальники можуть бути приблизно о 03:00 – 04:00. У випадку пусків ракети будуть у повітряному просторі України приблизно за годину після запуску.

Раніше "Телеграф" писав, що російські окупанти в ніч на 26 травня влаштували чергову комбіновану атаку на Україну, зокрема випустивши крилаті ракети Х-101 з борту бомбардувальників Ту-95МС. Чотири бомбардувальники запустили ракети у дві хвилі – з району Пензи та з району Пензенської області Росії. Мішенню ворог традиційно обрав виключно цивільну інфраструктуру України.

У ніч з 5 на 6 червня ворог влаштував ще одну ракетну атаку після погроз про відповідь на удар по аеродромах. По всій території України оголошували повітряну тривогу. Повідомлялося про зліт з авіабази "Олєнья" в Мурманській області РФ двох недобитих Ту-95МС та двох недобитих Ту-160 з авіабази "Бєлая" в Іркутській області, а також ще чотирьох недобитків Ту-95МС з інших баз. Також у морі перебували чотири кораблі з ракетами "Калібр" зі складу того, що залишилося від Чорноморського флоту Росії. Окупанти застосували крилаті та балістичні ракети, а також ударні безпілотники.