Живуть у Штатах, але не забувають про Україну: що відомо про доньок Георгія Гонгадзе

Нещодавно заміж вийшла Нана, а тепер Соломії освідчився її коханий

З самого дитинства ці дівчата були у світлі камер, і не через власне бажання, а тому, що вони — доньки Георгія Гонгадзе — українського журналіста, якого жорстоко вбили у 2000 році. Діти засновника "Української правди" росли без нього — він помер, коли дівчатам було по три роки.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про доньок Георгія Гонгадзе. Нещодавно одна з них вийшла заміж, а інша поділилася радісною звісткою про те, що її обранець їй освідчився.

Що відомо про доньок Георгія Гонгадзе

Нана і Соломія Гонгадзе народилися у 1997 році в сім'ї Георгія та Мирослави Гонгадзе. Зовні дівчата дуже схожі, відрізняється лише колір їхнього волосся — Нана брюнетка, а Соломія — білявка.

Дружина та доньки Георгія Гонгадзе

Коли сталася трагедія з батьком, його доньки разом із матір'ю переїхали до США і з 2001 року мешкають у передмісті Вашингтона. Дівчата мають американське громадянство, але попри це, бережуть українську ідентичність і розмовляють рідною мовою.

Відомо, що Нана Гонгадзе закінчила American University у Вашингтоні. Зараз дівчина — керівник відділу комунікацій фонду Razom for Ukraine. Цей фонд займається допомогою Україні під час війни. Також Нана працює у Німецькому фонді Маршалла. У квітні 2025 року дівчина вийшла заміж — її обранцем став чоловік, на ім'я Коул.

Весілля доньки Гонгадзе відбулося у Вашингтоні. Святкування було у поєднанні культур — української та американської.

Соломія здобувала освіту в Лондонській школі економіки та політичних наук. Вона працює у міжнародній дослідницькій організації World Resources Institute. Ця компанія займається питаннями сталого розвитку. Дівчина також публіцистка — вона написала статтю для New Statesman про спадщину свого батька та його спадок у сучасній Україні.

Соломія Гонгадзе

Сьогодні, 4 липня, Соломія оголосила про заручини з політичним аналітиком Дагласом Клайном. Про це розповіла її мама, Марина Гонгадзе, на своїй сторінці у Фейсбук. Коханий Соломії підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення. Даглас мешкає у США, але приїздить до України під час повномасштабного вторгнення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину Валерія Залужного. Вони у шлюбі понад 20 років, виховують двох доньок, але спільних дітей не мають.