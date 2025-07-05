Росіяни атакували "Кинджалами": де пролунали вибухи

Було оголошено масштабну повітряну тривогу

У суботу, 5 липня, в Україні ввечері оголосили масштабну повітряну тривогу. Відбулися пуски гіперзвукових ракет "Кинджалів". Вибухи пролунали на Хмельниччині, Старокостянтинів.

Як зазначили у Повітряних силах України (ПС), було зафіксовано зліт російських винищувачів МіГ-31К.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!" — йдеться у повідомленні.

18:15 Відбій повітряної тривоги в Україні.

Відбій тривоги

18:09 МіГ-31К пішов на посадку.

18:05 У мережі показали ймовірний курс руху 3× аеробалістичних ракет "Кинджал".

Рух "Кинджалів" під час атаки 5 липня

18:00 Вибухи, які чули в Києві та інших областях на маршруті слідування ракети "Кинджал", — це явище Конус Маха, пишуть монітори.

Конус Маха — це ділянка локалізації звукових хвиль, які генеруються об’єктом, що рухається з надзвуковою швидкістю. Коли об’єкт рухається швидше за швидкість звуку, звукові хвилі, які він створює, не можуть випередити його, і тому утворюють конічну поверхню навколо об'єкта.

Явище Конус Маха

17:50 Вибухи на Хмельниччині.

17:45 Ракети тримають курс на Старокостянтинів.

17:41 Вибухи у Старокостянтинові. Пуски "Кинджалів" на Київ.

17:40 "Кинджал" курсом на Хмельниччину, Старокостянтинів.

Повітряна тривога в Україні 5 липня 2025

Нагадаємо, що Росія не вперше б'є по Старокостянтинову на Хмельниччині. Адже в цьому населеному пункті розташований аеродром, де базуються літаки української тактичної авіації. Авіабаза — фактично в межах міста, недалеко від центру на протилежному, східному, березі річки Случ.

Додамо, що гіперзвукові ракети "Кинджал", які випускають винищувачі МіГ-31К, мають надзвичайну швидкість — 3,4 км/с. Один винищувач потенційно може нести на борту 1 ракету "Кинджал", яка розвиває величезну швидкість і може долетіти до Дніпра лише за 3 хвилини 20 секунд.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія здійснила масовану атаку на Київ 4 липня. Вночі пролунали десятки вибухів, столиця пережила справжнє пекло.