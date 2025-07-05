Россияне атакуют "Кинжалами": где уже прогремели взрывы (обновляется)

Была объявлена масштабная воздушная тревога

В субботу, 5 июля, в Украине вечером была объявлена масштабная воздушная тревога. Состоялись пуски гиперзвуковых ракет "Кинжалов". Взрывы раздались в Хмельницкой области, Староконстантинове.

Как отметили в Воздушных силах Украины (ВС), был зафиксирован взлет российских истребителей МиГ-31К.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!" — говорится в сообщении.

18:09 МиГ-31К пошел на посадку.

Движение "Кинжалов", карта

18:05 В сети показали вероятный курс движения ракет "Кинжал".

18:00 Взрывы, которые слышали в Киеве и других областях по маршруту следования ракеты "Кинжал", — это явление Конус Маха, пишут мониторы.

Конус Маха — это участок локализации звуковых волн, генерируемых движущимся объектом со сверхзвуковой скоростью. Когда объект движется быстрее, чем скорость звука, звуковые волны, которые он создает, не могут опередить его, и поэтому образуют коническую поверхность вокруг объекта.

Явление Конус Маха

17:50 Взрывы в Хмельницкой области.

17:45 Ракеты держат курс на Староконстантинов.

17:41 Взрывы в Староконстантинове. Пуски "Кинжалов" на Киев.

17:40 "Кинжал" курсом на Хмельницкую область, Староконстантинов.

Воздушная тревога в Украине 5 июля 2025

Напомним, что Россия не первый раз бьет по Староконстантинову в Хмельницкой области. Ведь в этом населенном пункте расположен аэродром, на котором базируются самолеты украинской тактической авиации. Авиабаза — фактически в черте города, недалеко от центра на противоположном, восточном, берегу реки Случь.

Добавим, что гиперзвуковые ракеты "Кинжал", выпускаемые истребителями МиГ-31К, имеют чрезвычайную скорость — 3,4 км/с. Один истребитель потенциально может нести на борту 1 ракету "Кинжал", которая развивает огромную скорость и может долететь до Днепра всего за 3 минуты 20 секунд.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия совершила массированную атаку на Киев 4 июля. Ночью раздались десятки взрывов, столица пережила настоящий ад.