Россия внезапно захотела новых переговоров с Украиной: эксперты объяснили, что действительно задумал Путин

"Телеграф" выяснял у экспертов, почему именно сейчас Россия решилась на такой шаг

Во время предыдущих попыток провести переговоры Россия пыталась договориться с Соединенными Штатами, но Вашингтон четко дал понять — разговаривайте с Украиной. Именно поэтому Москва заявила о готовности к третьему раунду переговоров с Киевом.

В частности, глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Россия заявила о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной. Анкара теперь ждет ответа от украинской стороны. Заявление Фидан сделал после беседы с российским министром Лавровым. В то же время, он добавил, что Москва считает необходимым решить ряд вопросов перед началом переговоров.

"Телеграф" спросил экспертов, почему Россия так внезапно заявила о готовности к переговорам и какова настоящая цель хозяина Кремля.

Какие настоящие мотивы Кремля — что говорят эксперты

Политолог Игорь Рейтерович считает, что со стороны Кремля это обычная имитация, они просто хотят показать Трампу, что готовы договариваться.

"Смысл — это имитация. Ну и желание все-таки пока сохранить условно нейтральную позицию Трампа, а не дать ему выйти на откровенно проукраинскую позицию", — сказал Рейтерович.

Украинский политолог и историк Евгений Магда сравнил поведение России с советской книгой "В своем репертуаре". Эксперт отметил, что глава России пытается создать видимость готовности к диалогу.

"То есть вот Россия, к примеру, будет говорить, что она готова к переговорам, а Ушаков, например, призвал надавить на Украину, чтобы Украина перестала блокировать работу аэродромов российских и так далее. А Соединенные штаты будут демонстрировать отсутствие у них четкого плана завершения российско-украинской войны, и это очевидно уже всем, что такого плана не было. Потому что Трамп не опирается на преемственность американской политики, и не собирается на нее опираться. Это, по моему мнению, чрезвычайно большая проблема.

Пока Трамп не станет использовать мощность государственного аппарата Соединенных Штатов, все будет трудно для Украины, это надо понимать. Поэтому обмен разными заявлениями не приведет к существенным изменениям в этом направлении", — считает эксперт.

Эксперты единодушны в том, что позиция Украины интересует Россию меньше всего. Главная цель Кремля – убедить американскую администрацию в своей готовности к диалогу, хотя на самом деле глава России не собирается идти на серьезные уступки.

Напомним, Трамп анонсировал новую помощь Украине и пожаловался на Путина. "Я совсем недоволен Путиным. Я разочарован тем, что Путин не остановился", – сказал президент США.