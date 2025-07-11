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Атак стане менше? У Києві запускають проєкт, який допоможе захистити столицю

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Атаки в Україні Новина оновлена 11 липня 2025, 10:23
Атаки в Україні. Фото Колаж "Телеграф"

Для досягнення синергії з системами ППО, робота ведеться у тісній координації з Генеральним штабом й Повітряними силами

Проєкт "Чисте небо" запустять у Києві. Він передбачає захист повітряного простору від безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed за допомогою вітчизняних дронів-перехоплювачів.

Про це повідомляє голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко. За його словами, на реалізацію ініціативи буде виділено 260 мільйонів гривень. Кошти підуть на створення ефективної системи реагування:

  • розгортатимуться центри підготовки операторів, які навчатимуть керуванню дронами-перехоплювачами;
  • формуватимуться додаткові мобільні підрозділи, які чергуватимуть у Києві та на підступах до міста.

Ткаченко каже, що для досягнення синергії з системами протиповітряної оборони (ППО), робота ведеться у тісній координації з Генеральним штабом Збройних сил України (ЗСУ) й Повітряними силами.

Скільки дронів перехопили

Лише за кілька місяців пілотного запуску "Чистого неба" було перехоплено близько 550 БпЛА.

"Окрім цього, працюємо над залученням позабюджетних коштів. Це інвестиція в безпеку кожного киянина. Поки ворог атакує, ми посилюємо захист. Небо над Києвом буде чистим", — додав він.

Що передувало

Росія з початку повномасштабного вторгнення регулярно обстрілює територію України, використовуючи різні види озброєння: ракети, безпілотники, артилерію та керовані авіаційні бомби (КАБи).

Атаки дронами "шахед" в Україні чи не щоночі. Найбільше від цих нападів страждає Київ, який також піддається атакам фактично кожну ніч. Зокрема, основний удар 10 липня масованого комбінованого обстрілу був націлений саме на столицю.

Теги:
#Атака #Шахед #Тимур Ткаченко