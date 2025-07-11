Атак стане менше? У Києві запускають проєкт, який допоможе захистити столицю

Для досягнення синергії з системами ППО, робота ведеться у тісній координації з Генеральним штабом й Повітряними силами

Проєкт "Чисте небо" запустять у Києві. Він передбачає захист повітряного простору від безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed за допомогою вітчизняних дронів-перехоплювачів.

Про це повідомляє голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко. За його словами, на реалізацію ініціативи буде виділено 260 мільйонів гривень. Кошти підуть на створення ефективної системи реагування:

розгортатимуться центри підготовки операторів, які навчатимуть керуванню дронами-перехоплювачами;

формуватимуться додаткові мобільні підрозділи, які чергуватимуть у Києві та на підступах до міста.

Ткаченко каже, що для досягнення синергії з системами протиповітряної оборони (ППО), робота ведеться у тісній координації з Генеральним штабом Збройних сил України (ЗСУ) й Повітряними силами.

Скільки дронів перехопили

Лише за кілька місяців пілотного запуску "Чистого неба" було перехоплено близько 550 БпЛА.

"Окрім цього, працюємо над залученням позабюджетних коштів. Це інвестиція в безпеку кожного киянина. Поки ворог атакує, ми посилюємо захист. Небо над Києвом буде чистим", — додав він.

Що передувало

Росія з початку повномасштабного вторгнення регулярно обстрілює територію України, використовуючи різні види озброєння: ракети, безпілотники, артилерію та керовані авіаційні бомби (КАБи).

Атаки дронами "шахед" в Україні чи не щоночі. Найбільше від цих нападів страждає Київ, який також піддається атакам фактично кожну ніч. Зокрема, основний удар 10 липня масованого комбінованого обстрілу був націлений саме на столицю.