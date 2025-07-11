Атак стане менше? У Києві запускають проєкт, який допоможе захистити столицю
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Для досягнення синергії з системами ППО, робота ведеться у тісній координації з Генеральним штабом й Повітряними силами
Проєкт "Чисте небо" запустять у Києві. Він передбачає захист повітряного простору від безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed за допомогою вітчизняних дронів-перехоплювачів.
Про це повідомляє голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко. За його словами, на реалізацію ініціативи буде виділено 260 мільйонів гривень. Кошти підуть на створення ефективної системи реагування:
- розгортатимуться центри підготовки операторів, які навчатимуть керуванню дронами-перехоплювачами;
- формуватимуться додаткові мобільні підрозділи, які чергуватимуть у Києві та на підступах до міста.
Ткаченко каже, що для досягнення синергії з системами протиповітряної оборони (ППО), робота ведеться у тісній координації з Генеральним штабом Збройних сил України (ЗСУ) й Повітряними силами.
Скільки дронів перехопили
Лише за кілька місяців пілотного запуску "Чистого неба" було перехоплено близько 550 БпЛА.
"Окрім цього, працюємо над залученням позабюджетних коштів. Це інвестиція в безпеку кожного киянина. Поки ворог атакує, ми посилюємо захист. Небо над Києвом буде чистим", — додав він.
Що передувало
Росія з початку повномасштабного вторгнення регулярно обстрілює територію України, використовуючи різні види озброєння: ракети, безпілотники, артилерію та керовані авіаційні бомби (КАБи).
Атаки дронами "шахед" в Україні чи не щоночі. Найбільше від цих нападів страждає Київ, який також піддається атакам фактично кожну ніч. Зокрема, основний удар 10 липня масованого комбінованого обстрілу був націлений саме на столицю.