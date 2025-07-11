Загроза ракетної атаки на Україну: росіяни підняли в небо бомбардувальники Ту-95МС

Також над Україною зараз понад 100 ударних безпілотників ворога

Російські окупанти готують нову масовану ракетну атаку на Україну із використанням залишків своєї стратегічної авіації. Чотири Ту-95МС злетіли з авіабази "Оленья", один Ту-95МС піднявся з аеродрому "Енгельс-2", також звідти злетів 1 бомбардувальник Ту-160.

Про це повідомили моніторингові канали. Припускається, що ворог використає не тільки залишки стратегічної авіації, але й балістичні ракети та, можливо, "Калібри" з акваторії Чорного моря. Також над Україною зараз понад 100 ударних безпілотників ворога.

Ракетні удари можуть відбуватися у кілька хвиль: в районі Енгельса група літаків збереться приблизно о 01:30 – 02:00, ракети у повітряному просторі можна очікувати з 02:00 до 03:00. На другому пусковому рубежі в районі Каспійського моря ворог буде приблизно 03:00 – 03:30, ракети можна очікувати приблизно о 04:30 – 05:00.

До цього у ніч проти 9 липня ворог атакував Україну ракетами та дронами. Вибухи пролунали у кількох містах, працювали системи ППО. Росіяни застосували 728 ударних дронів, сім крилатих та шість аеробалістичних ракет. Головним напрямком атаки був Луцьк. А 4 липня ворог влаштував 12-годинну комбіновану атаку на Київ.

Зазначимо, минулого разу росіяни влаштували масовану ракетну атаку на Україну в ніч на 29 червня. В нападі взяли участь стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, винищувачі МіГ-31К та кораблі зі складу залишків Чорноморського флоту Росії. Ворог використав для удару ракети "Кинджал", Х-101, "Калібр" та ударні безпілотники.