Ви не знали, як насправді виглядає Україна: погляньте, про що брешуть карти

За площею Україна як одразу кілька країн Європи

Україна є найбільшою країною, розташованою повністю на території Європи, а у світовому рейтингу за площею вона стоїть на 44 місці. Загалом площа нашої країни займає 603549 км². Хоча якщо дивитися, наприклад, по атласах, то може здатися, що Україна не така вже й велика, але це помилка.

"Телеграф" вирішив порівняти реальний розмір України з іншими країнами, щоб показати, наскільки вона насправді більша. Для порівняння було використано портал TheTrueSize.

Так, наприклад, Україна за площею як одразу кілька країн Європи.

Україна в порівнянні з площею інших країн Європи

Україна в порівнянні з Фінляндією та Швецією

Також ми вирішили порівняти Україну з Гренландією, що є найбільшим островом нашої планети з площею приблизно 2,166,086 квадратних кілометрів.

Україна в порівнянні з Гренландією

Такий вигляд має Україна порівняно з Ісландією.

Як Україна виглядає порівняно з Ісландією

А в порівнянні з Канадою, яка посідає друге місце за площею у світі, Україна виглядатиме так:

Україна в порівнянні з Канадою

Як виглядає Україна на карті

На атласах розміри країн виглядають неправильно через проєкцію меркатора. Вона має різний масштаб на різних ділянках, ця проєкція не зберігає площу. Якщо основний масштаб належить екватору, найбільші спотворення розмірів об’єктів будуть біля полюсів. Це добре помітно на картах у цій проєкції: на них Гренландія здається в 2-3 рази більшою за Австралію і можна порівняти за розмірами з Південною Америкою. Насправді Гренландія втричі менша за Австралію і у вісім менша від Південної Америки.

Тому якщо ми поглянемо на Україну на картах, то може скластися враження, що вона не такого вже й великого розміру.

Україна на карті здається менше, ніж є

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як насправді виглядає Гренландія. Щоб уявити масштаби, слід зазначити, що на території Гренландії могли б розміститися одночасно Франція, Німеччина, Іспанія, Італія, Греція та Великобританія.