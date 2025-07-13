Вы не знали, как на самом деле выглядит Украина: взгляните, как врут карты

По площади Украина как сразу несколько стран Европы

Украина является самой большой страной, расположенной полностью на территории Европы, а в мировом рейтинге по площади она стоит на 44 месте. В общем площадь нашей страны занимает 603 549 км². Хотя если смотреть, например, по атласам, то может показаться, что Украина не такая уж и большая, но это заблуждение.

"Телеграф" решил сравнить реальный размер Украины с другими странами, чтобы показать, насколько она на самом деле больше. Для сравнения был использован портал TheTrueSize.

Так, например, Украина по площади как сразу несколько стран Европы.

Украина в сравнении с площадью других стран Европы

Украина в сравнении с Финляндией и Швецией

Также мы решили сравнить Украины с Гренландией, является самым большим островом нашей планеты с площадью примерно 2,166,086 квадратных километров.

Украина в сравнении с Гренландией

Так выглядит Украина в сравнении с Исландией.

Как Украина выглядит в сравнении с Исландией

А в сравнении с Канадой, которая занимает второе место по площади в мире, Украина будет выглядеть так:

Украина в сравнении с Канадой

Как выглядит Украина на карте

На атласах размеры стран выглядят неправильно из-за проекции меркатора. Она имеет разный масштаб на разных участках, эта проекция не сохраняет площадь. Если основной масштаб принадлежит экватору, то наибольшие искажения размеров объектов будут у полюсов. Это хорошо заметно на картах в этой проекции: на них Гренландия кажется в 2-3 раза больше Австралии и сравнима по размерам с Южной Америкой. В реальности Гренландия втрое меньше Австралии и в восемь меньше Южной Америки.

Потому, если мы взглянем на Украину на картах, то может сложиться впечатление, что она не такого уж и большого размера.

Украина на карте кажется меньше, чем есть

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как на самом деле выглядит Гренландия. Чтобы представить масштабы, стоит отметить, что на территории Гренландии могли бы разместиться одновременно Франция, Германия, Испания, Италия, Греция и Великобритания.