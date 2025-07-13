Вы не знали, как на самом деле выглядит Украина: взгляните, как врут карты
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По площади Украина как сразу несколько стран Европы
Украина является самой большой страной, расположенной полностью на территории Европы, а в мировом рейтинге по площади она стоит на 44 месте. В общем площадь нашей страны занимает 603 549 км². Хотя если смотреть, например, по атласам, то может показаться, что Украина не такая уж и большая, но это заблуждение.
"Телеграф" решил сравнить реальный размер Украины с другими странами, чтобы показать, насколько она на самом деле больше. Для сравнения был использован портал TheTrueSize.
Так, например, Украина по площади как сразу несколько стран Европы.
Также мы решили сравнить Украины с Гренландией, является самым большим островом нашей планеты с площадью примерно 2,166,086 квадратных километров.
Так выглядит Украина в сравнении с Исландией.
А в сравнении с Канадой, которая занимает второе место по площади в мире, Украина будет выглядеть так:
Как выглядит Украина на карте
На атласах размеры стран выглядят неправильно из-за проекции меркатора. Она имеет разный масштаб на разных участках, эта проекция не сохраняет площадь. Если основной масштаб принадлежит экватору, то наибольшие искажения размеров объектов будут у полюсов. Это хорошо заметно на картах в этой проекции: на них Гренландия кажется в 2-3 раза больше Австралии и сравнима по размерам с Южной Америкой. В реальности Гренландия втрое меньше Австралии и в восемь меньше Южной Америки.
Потому, если мы взглянем на Украину на картах, то может сложиться впечатление, что она не такого уж и большого размера.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как на самом деле выглядит Гренландия. Чтобы представить масштабы, стоит отметить, что на территории Гренландии могли бы разместиться одновременно Франция, Германия, Испания, Италия, Греция и Великобритания.