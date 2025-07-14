Під час великої війни їх в Україні не було: що відомо про синів Порошенка

Старший син експрезидента був депутатом і служив в ЗСУ

Сини колишнього президента України Петра Порошенка, як і його доньки, завжди були в центрі уваги ЗМІ через професію батька. Однак з роками вони обрали інший, менш публічний шлях. Один із них — ветеран війни та ексдепутат і нині бізнесмен за кордоном, а інший — фінансист і волонтер.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про синів Петра Порошенка. Вони не мешкають в Україні.

Що відомо про синів Порошенка

Олексій Порошенко

Олексій — старший син експрезидента. Він навчався у Кловському ліцеї в Києві, який закінчив у 2002 році. З 2001 по 2002 рік він навчався в Eton College получене Королівство, а згодом вступив до Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Також Олексій навчався у бізнес-школі INSEAD (Diversity Fund Scholarship) у Франції та Сінгапурі з 2011 по 2012 рік.

Олексій був народним депутатом України 8-го скликання від партії "Блок Петра Порошенка". У 2014 році він вступив до ЗСУ як доброволець. Він брав участь у бойових діях у 2014–2015 роках на Донбасі як командир мінометного розрахунку. У 2019 році син Порошенка був знятий з усіх видів обліку — військового, податкового, паспортного.

У 2019 році Олексій Порошенко підписав контракт з закордонною компанією і виїхав за кордон задля роботи. З того часу він працює у міжнародній корпорації та координує українські виробничі підприємства, які допомагають ЗСУ.

Мешкає він у Лондоні. Також Олексій Порошенко пов'язаний із кількома компаніями. Його дружина Юлія — дружина Юлія є співзасновницею Radar Tech та засновницею Agrohub.

Михайло Порошенко

Михайло — молодший син п’ятого президента України. Він також перебуває за кордоном, у Британії і навчається на магістратурі Лондонської школи бізнесу та фінансового аналітика. За даними видання "Інформатор", вартість навчання там — 9950 фунтів, що приблизно 420 тисяч гривень. Також відомо, що Михайло стажувався у компанії GP Bullhound, яка займається інвестиційним банкінгом.

Молодший син експрезидента — волонтер. Рік тому, в липні 2024-го Сергій Притула випадково зустрів його в місті Бірмінгемі, Англія. За словами ексшоумена, Михайло перевіряв техніку перед покупкою для ЗСУ.

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