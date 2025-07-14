Во время войны их в Украине не было: что известно о сыновьях Порошенко

Старший сын экс-президента был депутатом и служил в ВСУ

Сыновья бывшего президента Украины Петра Порошенко, как и его дочери, всегда были в центре внимания СМИ из-за профессии отца. Однако с годами они избрали другой, менее публичный путь. Один из них — ветеран войны и экс-депутат и ныне бизнесмен за границей, а другой — финансист и волонтер.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о сыновьях Петра Порошенко. Они не живут в Украине.

Что известно о сыновьях Порошенко

Алексей Порошенко

Алексей – старший сын экс-президента. Он учился в Кловском лицее в Киеве, который окончил в 2002 году. С 2001 по 2002 год он учился в Eton College, а затем поступил в Киевский национальный университет им. Т. Шевченко. Также Алексей учился в бизнес-школе INSEAD (Diversity Fund Scholarship) во Франции и Сингапуре с 2011 по 2012 год.

Алексей был народным депутатом Украины 8-го созыва от партии "Блок Петра Порошенко". В 2014 году он вступил в ВСУ как доброволец. Он принимал участие в боевых действиях в 2014-2015 годах в Донбассе как командир минометного расчета. В 2019 году сын Порошенко был снят со всех видов учета – военного, налогового, паспортного.

В 2019 году Алексей Порошенко подписал контракт с зарубежной компанией и уехал за границу для работы. С этого времени он работает в международной корпорации и координирует украинские производственные предприятия, которые помогают ВСУ.

Живет он в Лондоне. Также Алексей Порошенко связан с несколькими компаниями. Его жена Юлия – жена Юлия является соучредителем Radar Tech и основательницей Agrohub.

Михаил Порошенко

Михаил – младший сын пятого президента Украины. Он также находится за границей в Британии и учится на магистратуре Лондонской школы бизнеса и финансового аналитика. По данным издания "Информатор", стоимость обучения там — 9950 фунтов, что примерно 420 тысяч гривен. Также известно, что Михаил стажировался в компании GP Bullhound, занимающейся инвестиционным банкингом.

Младший сын экс-президента – волонтер. Год назад, в июле 2024-го, Сергей Притула случайно встретил его в городе Бирмингеми, Англия. По словам экс-шоумена, Михаил проверял технику перед покупкой для ВСУ.

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