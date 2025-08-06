Одних з’їдять, інші загинуть: коли в Україні закінчиться навала сарани

Зовсім скоросаранча вже пройде свій біологічний цикл

Вже незабаром навала сарани в Україні піде на спад. Це станеться, як тільки спека в країні почне вщухати.

Про це "Телеграфу" розповів ентомолог Національного природного парку "Тузлівські лимани" Євгеній Халаїм. Він розповів, як складається життєвий цикл сарани.

"Зараз дорослі комахи спаровуються, відкладуть яйця. Яйця перезимують. Навесні з’являться личинки. Личинки якраз до літа підростають, стають дорослими комахами і знову спаровуються, а восени відкладають яйця. Тобто ближче до осені, вересеня, коли спека спадає, то сарана повністю зникне", — пояснив Халаїм.

Таким чином сарана пройде свій біологічний цикл. Для цієї комахи буде нормальним явищем зникнути до осені.

"Багатьох птахи з’їдають, якихось - природні хижаки, а потім пізніше всі, хто залишився, загинуть вже за своїм біологічним годинником", — підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Запоріжжі сарана продовжує завдавати шкоди полям. У мережі нещодавно оприлюднили відео, як вона накинулася на поле із соняшником, тепер шкідник дістався кукурудзи.