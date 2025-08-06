Одних съедят, другие - погибнут: когда в Украине закончится нашествие саранчи

Совсем скоросаранча уже пройдет свой биологический цикл

Уже в скором времени нашествие саранчи в Украине пойдет на спад. Это случится, как только жара в стране начнет утихать.

Об этом "Телеграфу" рассказал энтомолог Национального природного парка "Тузловские лиманы" Евгений Халаим. Он рассказал, как складывается жизненный цикл саранчи.

"Сейчас взрослые насекомые спариваются, отложат яйца. Яйца перезимуют. Весной появятся личинки. Личинки как раз к лету подрастают, становятся взрослыми насекомыми и снова спариваются, а осенью откладывают яйца. То есть ближе к осени, сентябрю, когда жара спадет, то саранча полностью исчезнет", — пояснил Халаим.

Таким образом саранча пройдет свой биологический цикл. Для этого насекомого будет нормальным явлением исчезнуть к осени.

"Многих птицы съедают, каких-то - природные хищники, а потом позже все оставшиеся погибнут уже по своим биологическим часам", — подытожил эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Запорожье саранча продолжает наносить вред полям. В сети недавно обнародовали видео, как она набросилась на поле с подсолнечником, теперь вредитель добрался до кукурузы.