Умерли с разницей в два года: как выглядит могила матери и маленького брата Януковича

Матери будущего президента не стало, когда ему было всего два года

Сбежавший из Украины после Революции достоинства третий президент Украины Виктор Янукович скрывал факты из своего детства и частного настолько, насколько это возможно. О его родителях известно крайне мало, а также в сети есть щепотка информации о брате, умершем еще в детстве.

Известно, что похоронен он рядом с матерью Виктора Федоровича, которая умерла, когда маленькому Вите было два года. "Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила мамы и брата Януковича.

Что известно о маме и брате Януковиче

Маму Януковича зовут Ольга Семеновна, и она работала медсестрой. Ее не стало, когда маленькому Виктору было всего два года, в 1952-м. Матери будущего президента было всего 27 лет, однако неизвестно, что стало причиной ее смерти.

Мать Виктора Януковича Ольга Семеновна

О существовании брата Виктора Януковича стало известно только в 2012 году. Его звали Владимир и его жизнь оборвалась, когда ему было всего полгода, в 1954-м.

Где похоронены мама и брат Виктора Януковича

Ольга Семеновна и Владимир, брат Виктора Федоровича, покоятся в городе Енакиево Донецкой области. На могилу родных экс-президент приезжал очень редко.

Мама и брат Виктора Януковича похоронены рядом

Однако в 2011 году в СМИ сообщали о его визите на место захоронения родных. Президент тогда привез на могилы матери и брата по букету роз.

В апреле глава государства неизменно приезжает на могилу матери и брата и всегда возлагает два огромных букета. Первый из бордовых роз — для матери Ольги Янукович. Второй – из белых цветов – для брата Владимира, умершего еще в полугодовом возрасте. Постоял немного, склонив голову. С ним рядом был только сын Виктор писали в СМИ

Виктор Янукович возложил цветы на могилы матери и брата в 2011 году

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядели Янукович и его жена в день свадьбы. В сети есть несколько архивных снимков.