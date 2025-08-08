Укр

Умерли с разницей в два года: как выглядит могила матери и маленького брата Януковича

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Родной брат Виктора Януковича умер, когда ему было полгода
Родной брат Виктора Януковича умер, когда ему было полгода. Фото Телеграф, Getty Images

Матери будущего президента не стало, когда ему было всего два года

Сбежавший из Украины после Революции достоинства третий президент Украины Виктор Янукович скрывал факты из своего детства и частного настолько, насколько это возможно. О его родителях известно крайне мало, а также в сети есть щепотка информации о брате, умершем еще в детстве.

Известно, что похоронен он рядом с матерью Виктора Федоровича, которая умерла, когда маленькому Вите было два года. "Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила мамы и брата Януковича.

Что известно о маме и брате Януковиче

Маму Януковича зовут Ольга Семеновна, и она работала медсестрой. Ее не стало, когда маленькому Виктору было всего два года, в 1952-м. Матери будущего президента было всего 27 лет, однако неизвестно, что стало причиной ее смерти.

Мать Виктора Януковича Ольга Семеновна
Мать Виктора Януковича Ольга Семеновна

О существовании брата Виктора Януковича стало известно только в 2012 году. Его звали Владимир и его жизнь оборвалась, когда ему было всего полгода, в 1954-м.

Где похоронены мама и брат Виктора Януковича

Ольга Семеновна и Владимир, брат Виктора Федоровича, покоятся в городе Енакиево Донецкой области. На могилу родных экс-президент приезжал очень редко.

Могила мамы и брата Януковича
Мама и брат Виктора Януковича похоронены рядом

Однако в 2011 году в СМИ сообщали о его визите на место захоронения родных. Президент тогда привез на могилы матери и брата по букету роз.

В апреле глава государства неизменно приезжает на могилу матери и брата и всегда возлагает два огромных букета. Первый из бордовых роз — для матери Ольги Янукович. Второй – из белых цветов – для брата Владимира, умершего еще в полугодовом возрасте. Постоял немного, склонив голову. С ним рядом был только сын Виктор

писали в СМИ

Янукович на могиле матери
Виктор Янукович возложил цветы на могилы матери и брата в 2011 году

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядели Янукович и его жена в день свадьбы. В сети есть несколько архивных снимков.

Теги:
#Виктор Янукович #Енакиево #Могила