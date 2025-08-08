Умерли с разницей в два года: как выглядит могила матери и маленького брата Януковича
Матери будущего президента не стало, когда ему было всего два года
Сбежавший из Украины после Революции достоинства третий президент Украины Виктор Янукович скрывал факты из своего детства и частного настолько, насколько это возможно. О его родителях известно крайне мало, а также в сети есть щепотка информации о брате, умершем еще в детстве.
Известно, что похоронен он рядом с матерью Виктора Федоровича, которая умерла, когда маленькому Вите было два года. "Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила мамы и брата Януковича.
Что известно о маме и брате Януковиче
Маму Януковича зовут Ольга Семеновна, и она работала медсестрой. Ее не стало, когда маленькому Виктору было всего два года, в 1952-м. Матери будущего президента было всего 27 лет, однако неизвестно, что стало причиной ее смерти.
О существовании брата Виктора Януковича стало известно только в 2012 году. Его звали Владимир и его жизнь оборвалась, когда ему было всего полгода, в 1954-м.
Где похоронены мама и брат Виктора Януковича
Ольга Семеновна и Владимир, брат Виктора Федоровича, покоятся в городе Енакиево Донецкой области. На могилу родных экс-президент приезжал очень редко.
Однако в 2011 году в СМИ сообщали о его визите на место захоронения родных. Президент тогда привез на могилы матери и брата по букету роз.
В апреле глава государства неизменно приезжает на могилу матери и брата и всегда возлагает два огромных букета. Первый из бордовых роз — для матери Ольги Янукович. Второй – из белых цветов – для брата Владимира, умершего еще в полугодовом возрасте. Постоял немного, склонив голову. С ним рядом был только сын Виктор
