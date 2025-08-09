Україну накриють "тропічні" зливи. Коли чекати дощів на тлі спеки

Подекуди опади не принесуть свіжості

Дощі накриють Україну на початку наступного тижня. У понеділок, 11 серпня дощитиме майже по всій країні, а температура повітря буде досить високою.

За прогнозами метеосайту ventusky.com, дощі з грозами почнуться ще з ночі — на Чернігівщині, Київщині, у Черкаській, Вінницькій, Чернівецькій областях.

Карта опадів 3:00 11 серпня

Карта опадів 6:00 11 серпня

Вже о дев'ятій ранку грозові хмари змістяться у бік півдня та південного сходу. О 15:00 дощитиме на сході та південному сході. Дощі мають припинитися о дев'ятій голині вечора.

Карта опадів 9:00 11 серпня

Карта опадів 15:00 11 серпня

Прогноз погоди на 11 серпня від Укргідрометцентру

Українські синоптики також прогнозують дощовий день у понеділок. Без опадів буде лише на Волині, Львівщині, Закарпатті у Житомирській області та у Криму. На решті території країни — дощі.

Прогноз на 11 серпня від українських синоптиків

Цікаво, що опади не освіжать атмосферу. Температура повітря 11 серпня місцями сягатиме +33 градусів (на півдні). На решті території країни повітря прогріється до 23-29 градусів вище нуля.

Раніше "Телеграф" розповідав, що цього року в Україні буде три "бабиних літа". Третє — аж у листопаді.