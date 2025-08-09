Рус

Україну накриють "тропічні" зливи. Коли чекати дощів на тлі спеки

Буде справжня літня злива
Буде справжня літня злива

Подекуди опади не принесуть свіжості

Дощі накриють Україну на початку наступного тижня. У понеділок, 11 серпня дощитиме майже по всій країні, а температура повітря буде досить високою.

За прогнозами метеосайту ventusky.com, дощі з грозами почнуться ще з ночі — на Чернігівщині, Київщині, у Черкаській, Вінницькій, Чернівецькій областях.

Вже о дев'ятій ранку грозові хмари змістяться у бік півдня та південного сходу. О 15:00 дощитиме на сході та південному сході. Дощі мають припинитися о дев'ятій голині вечора.

Прогноз погоди на 11 серпня від Укргідрометцентру

Українські синоптики також прогнозують дощовий день у понеділок. Без опадів буде лише на Волині, Львівщині, Закарпатті у Житомирській області та у Криму. На решті території країни — дощі.

Цікаво, що опади не освіжать атмосферу. Температура повітря 11 серпня місцями сягатиме +33 градусів (на півдні). На решті території країни повітря прогріється до 23-29 градусів вище нуля.

Раніше "Телеграф" розповідав, що цього року в Україні буде три "бабиних літа". Третє — аж у листопаді.

