Що таке Chatham House і як пройшла зустріч Єрмака зі студентами

Через цю зустріч Єрмака зі студентами вже спалахнули дискусії в медійному середовищі

12 серпня 2025 року у Києві відбулася закрита для преси зустріч голови Офісу президента Андрія Єрмака зі студентами провідних університетів України. Захід проходив на тлі масових протестів, пов’язаних з ухваленням законів, які обмежували повноваження НАБУ та САП.

За даними "Економічної правди", ініціатором зустрічі виступив Офіс президента, який почав шукати представників студентського самоврядування ще 27 липня, а офіційні запрошення були розіслані 31 липня. В ОП заявили, що захід планували заздалегідь і він не був безпосередньо пов’язаний із протестами.

Які теми обговорювали

Під час розмови студенти підіймали питання, пов’язані з останніми законодавчими змінами та їхніми наслідками, зокрема:

закон про обмеження повноважень НАБУ та САП;

політичні чинники голосування за ці закони та швидке підписання їх президентом;

призначення керівників ключових органів, зокрема Бюро економічної безпеки (БЕБ) та заступника керівника ОП Олега Татарова;

роль Служби безпеки України (СБУ) та правоохоронних органів;

планування виборів після завершення війни;

питання перемир’я та офіційного статусу війни;

ініціативи щодо заборони месенджера Telegram.

Андрій Єрмак у відповідь на запитання наголошував на необхідності єдності під час війни, наводив приклади своєї роботи, у тому числі в міжнародних переговорах, та висловлював критичні зауваження щодо діяльності антикорупційних органів, зазначивши, що їх створили західні партнери, а незалежність вони отримали під час каденції президента Зеленського.

Окремо він коментував законопроєкт про поліграфні перевірки для осіб із доступом до державної таємниці, визнавши, що не вивчав його детально, але підтвердив участь у його підготовці СБУ, НАБУ, САП та парламенту.

Студенти наголошували на недостатній комунікації влади із суспільством під час ухвалення суперечливих рішень. Єрмак визнав, що комунікація потребує покращення. Наприкінці зустрічі голова ОП зазначив, що помилки були, але, на його думку, влада та суспільство змогли вийти з кризових ситуацій.

Учасники зустрічі оцінили відповіді як загальні та без конкретики, однак дискусія відбувалася без переходу на особисті образи.

Найцікавіші репліки

"Сильна держава – це коли сильні інституції, але треба і не применшувати цей вплив. Бо сьогодні росіяни, на жаль, наприклад, я можу вам сказати, історично перемагають не тільки нас, наприклад, в інформаційній кампанії. Є моменти, коли ми беремо верх, але все ж таки працює. Ось ви приїдете в Європу, Сполучені Штати і російські наративи, на жаль, сьогодні дуже сумні, з ними треба працювати", – наголосив очільник ОП у відповідь на питання про використання російського впливу.

"Всі, хто до вас приходять, прикриваючись ОП, моїм імʼям, щось вирішувати. Можете їх на три букви посилати або посилати в організації, які теж складаються з трьох або чотирьох літер", – відповів Єрмак, коли його запитали про перевищення повноважень Офісу президента.

Закрита зустріч Єрмака зі студентами

"Перше – знову дивимось на факти. Ми воюємо із недемократичною країною. Ми сьогодні, коли ввели військовий режим, юридично, конституційно маємо право, і військові, між іншим, багато разів про це говорили, обмежити багато. Але президент вирішив цього не робити і чомусь про це ніхто не говорить. Це в Конституції прописано", – відповідь Єрмака на питання про заходи мінімізації узурпації влади під час війни.

"У нас же є суспільство, ми ж за свободу. А, наприклад, 80% військових категорично проти заборони телеграму. Військові, які нам дають можливість тут сидіти, їх голос же треба враховувати і треба сьогодні не створювати розкол у суспільстві. Моя особиста думка: я точно знаю, що пан Дуров і його телеграм не може не відноситися до Росії, але я поважаю думку народу України", – слова очільника ОП щодо національної загрози, яку може нести Telegram.

Як Єрмак прокоментував зустріч постфактум

Після зустрічі зі студентами Андрій Єрмак опублікував пост, у якому зазначив, що захід проходив за правилом Chatham House — неформальним принципом, який дозволяє учасникам вільно обговорювати питання, але без розкриття особистостей та джерел інформації за межами зустрічі.

"Не думав робити із зустрічі зі студентами зайвий піар, але мені його вирішили зробити", – підкреслив голова адміністрації президента.

Єрмак пояснив, що погодився на розмову, оскільки від молоді зазвичай звучать гострі запитання. Він охарактеризував дискусію як емоційну та зазначив, що йому сподобалося спілкування, хоча, на його думку, бракувало питань про війну, технології та бачення майбутнього України. Голова ОП підкреслив, що розвиток держави зараз залежить від тих, хто тримає оборону, і без цього не буде жодних досягнень.

Він також заявив про готовність до нових зустрічей і висловив сподівання, що в майбутньому обговорення охоплюватиме й ці теми.

Непорозуміння, яке виникло

Chatham House — принцип конфіденційності, за яким можна передавати зміст обговорення, але без публікації прямих цитат із прив’язкою до конкретних учасників.

Непорозуміння виникло після того, як "Економічна правда" опублікувала матеріал із прямими цитатами учасників, зокрема майже повну розшифровку розмови.

Президент KSE Тимофій Милованов заявив, що це порушило умови зустрічі та журналістські стандарти, пояснивши, що формат Chatham House Rule застосовується для безпечного діалогу між сторонами, які можуть мати протилежні позиції. Він також повідомив, що подібне порушення траплялося раніше, і розкритикував підхід видання до анонімності та підпису авторів.

Пост Милованова

Радник керівника ОП Сергій Лещенко заявив, що порушення домовленостей формату може бути виправдане лише суспільною необхідністю або викриттям неправомірних дій, чого, на його думку, у цьому випадку не було.

Коментар Сергія Лещенка

Народна депутатка Ірина Геращенко, коментуючи ситуацію, заявила, що вважає студентів, які брали участь у зустрічі, сміливими та готовими ставити гострі запитання владі. Вона підкреслила, що їхні питання можна було зробити ще більш деталізованими, але оцінила їхню позицію як активну та незалежну. Окремо депутатка висловила критичні зауваження на адресу окремих учасників дискусії та представників влади, пов’язуючи ситуацію з деградацією державних інституцій.

Пост Ірини Геращенко

