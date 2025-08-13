Что такое Chatham House и как прошла встреча Ермака со студентами

Из-за этой встречи Ермака со студентами уже вспыхнули дискуссии в медийной среде

12 августа 2025 года в Киеве состоялась закрытая для прессы встреча главы Офиса президента Андрея Ермака со студентами ведущих университетов Украины. Мероприятие проходило на фоне массовых протестов, связанных с принятием закона, который ограничивал полномочия НАБУ и САП.

По данным "Экономической правды", инициатором встречи выступил Офис президента, который начал искать представителей студенческого самоуправления ещё 27 июля, а официальные приглашения были разосланы 31 июля. В ОП заявили, что мероприятие планировали заранее и оно не было непосредственно связано с протестами.

Какие темы обсуждали

Во время разговора студенты поднимали вопросы, связанные с последними законодательными изменениями и их последствиями, в частности:

закон об ограничении полномочий НАБУ и САП ;

и ; политические факторы голосования за эти законы и быстрое подписание их президентом;

назначение руководителей ключевых органов, в частности БЭБ и заместителя руководителя ОП Олега Татарова ;

и заместителя руководителя ОП ; роль СБУ и правоохранительных органов;

и правоохранительных органов; планирование выборов после завершения войны;

вопросы перемирия и официального статуса войны;

инициативы по запрету мессенджера Telegram.

Андрей Ермак в ответ на вопросы подчёркивал необходимость единства во время войны, приводил примеры своей работы, в том числе в международных переговорах, и высказывал критические замечания относительно деятельности антикоррупционных органов, отметив, что их создали западные партнёры, а независимость они получили во время каденции президента Зеленского.

Отдельно он комментировал законопроект о полиграфных проверках для лиц с доступом к государственной тайне, признав, что не изучал его детально, но подтвердил участие в его подготовке СБУ, НАБУ, САП и парламента.

Студенты отмечали недостаточную коммуникацию власти с обществом при принятии противоречивых решений. Ермак признал, что коммуникация требует улучшения. В конце встречи глава ОП отметил, что ошибки были, но, по его мнению, власть и общество смогли выйти из кризисных ситуаций.

Участники встречи оценили ответы как общие и без конкретики, однако дискуссия проходила без перехода на личные оскорбления.

Самые интересные реплики

"Сильное государство – это когда сильные институции, но надо и не преуменьшать это влияние. Потому что сегодня россияне, к сожалению, например, я могу вам сказать, исторически побеждают не только нас, например, в информационной кампании. Есть моменты, когда мы берем верх, но все же работает. Вот вы приедете в Европу. с ними нужно работать", — подчеркнул глава ОП в ответ на вопрос об использовании российского влияния.

"Все, кто к вам приходит, прикрываясь ОП, моим именем, что-то решать. Можете их на три буквы посылать или посылать в организации, которые тоже состоят из трех или четырех букв", – ответил Ермак, когда его спросили о превышении полномочий Офиса президента.

Закрытая встреча Ермака со студентами

"Первое — снова смотрим на факты. Мы воюем с недемократической страной. Мы сегодня, когда ввели военный режим, юридически, конституционно имеем право, и военные, между прочим, много раз об этом говорили, ограничить много. Но президент решил этого не делать и почему-то об этом никто не говорит.

"У нас же есть общество, мы же за свободу. А, например, 80% военных категорически против запрета телеграмму. Военные, которые нам дают возможность здесь сидеть, их голос же надо учитывать и нужно сегодня не создавать раскол в обществе. Мое личное мнение: я точно знаю, что господин Дуров и его телеграмм не может не относиться. главы ОП относительно национальной угрозы, которую может нести Telegram.

Как Ермак прокомментировал постфактум встречу

После встречи со студентами Андрей Ермак опубликовал пост, в котором отметил, что мероприятие проходило по правилу Chatham House — неформальному принципу, который позволяет участникам свободно обсуждать вопросы, но без раскрытия личностей и источников информации за пределами встречи.

"Не думал делать из встречи со студентами лишний пиар, но мне его решили сделать" – подчеркнул глава администрации президента.

Ермак объяснил, что согласился на разговор, поскольку от молодёжи обычно звучат острые вопросы. Он охарактеризовал дискуссию как эмоциональную и отметил, что ему понравилось общение, хотя, по его мнению, не хватало вопросов о войне, технологиях и видении будущего Украины. Глава ОП подчеркнул, что развитие государства сейчас зависит от тех, кто держит оборону, и без этого не будет никаких достижений.

Он также заявил о готовности к новым встречам и выразил надежду, что в будущем обсуждение будет охватывать и эти темы.

Возникшее недоразумение

Chatham House – принцип конфиденциальности, по которому можно передавать содержание обсуждения, но без публикации прямых цитат с привязкой к конкретным участникам.

Недоразумение возникло после того, как "Экономическая правда" опубликовала материал с прямыми цитатами участников, в том числе почти полную расшифровку разговора.

Президент KSE Тимофей Милованов заявил, что это нарушило условия встречи и журналистские стандарты, объяснив, что формат Chatham House Rule применяется для безопасного диалога между сторонами, которые могут иметь противоположные позиции. Он также сообщил, что подобное нарушение случалось ранее, и подверг критике подход издания к анонимности и подписи авторов.

Пост Милованова

Советник руководителя ОП Сергей Лещенко заявил, что нарушение договоренностей формата может быть оправдано только общественной необходимостью или разоблачением неправомерных действий, чего, по его мнению, в этом случае не было.

Комментарий Сергея Лещенко

Народная депутат Ирина Геращенко, комментируя ситуацию, заявила, что считает студентов, принимавших участие во встрече, смелыми и готовыми задавать острые вопросы властям. Она подчеркнула, что их вопросы можно сделать еще более детализированными, но оценила их позицию как активную и независимую. Отдельно депутат выразила критические замечания в адрес отдельных участников дискуссии и представителей власти, связывая ситуацию с деградацией государственных институций.

Пост Ирины Геращенко

