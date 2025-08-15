Жара или сильные ливни? Где в Украине испортится погода в ближайшие дни

Известный синоптик Игорь Кибальчич дал прогноз на ближайшие дни

На смену прохладным августовским дням в Украину придет жара. Она хоть и не задержится на долго, но повлечет за собой много дискомфорта.

Об этом "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич в материале "Засуха, лютая жара и не только. Каким регионам не повезет с погодой в августе".

По его словам, именно в период с 16 по 18 августа в Украине ожидается усиление жары. Чрезмерные температуры накроют почти все регионы, за исключением северо-запада. Прогнозируется, что ночная температура повысится до +16…+23 °C, а дневная будет колебаться в диапазоне +28…+33 °C, в южных, юго-восточных областях.

В то же время в Закарпатье ожидается аномальное повышение температуры до +33…+38 °С днем. Ужесточение жары будет обусловлено поступлением жаркого воздуха с территории Балканского полуострова, а также Малой Азии.

Заметим, что, по прогнозу Укргидрометцентра, Украину ожидает повышение температуры днем, но не столь высокое. Так, 16 августа столбик термометра будет колебаться в пределах +29 до +34 градусов, осадки не прогнозируются.

Погода в Украине 16 августа

17 августа на западе и севере пройдут дожди, которые принесут похолодание до +25 градусов. В других областях термометр покажет до +32 градусов днем. А вот 18 августа осадки накроют центральную часть Украины. При этом температура во всех, кроме южных регионов, будет до +27 градусов. На юге Украины прогнозируется до +31 градуса.

Погода в Украине 17 августа

Погода в Украине 18 августа

