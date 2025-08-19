Серпень ще нагадає про себе: коли сонце в Україні "припече" до +37

Ці 3 дні вирізнятимуться особливо високими температурами

Кінець серпня принесе українцям справжню літню спеку. Температури сягатимуть рекордних позначок, тож готуйтесь до кількох днів у "гарячому" ритмі.

"Телеграф" підготував прогноз, згідно з даними сайту Ventusky.

29 серпня

Цього дня по всій Україні очікується висока температура. Найпрохолодніше буде в частині Закарпаття — там стовпчики термометрів опустяться до 27°C, що стане мінімальною позначкою в Україні. Водночас на решті території температура повітря не опускатиметься нижче 31°C.

Найспекотніше прогнозують також на Закарпатті, особливо в прикордонних районах на межі з Угорщиною, де термометри покажуть 37°C. Гаряче буде й на сході, у центральних, північних та західних областях — майже всюди відчуватиметься літня спека.

Погода в Україні на 29 серпня

30 серпня

У суботу погодні умови трохи зміняться. На всьому Закарпатті температура підніметься до 30-31°C, поступово зрівнюючись із рештою областей. Найвища температура цього дня очікується на Миколаївщині, Київщині, Рівненщині, Волині та навіть у Чернівцях — там повітря прогріється до 38-39°C. Погода в центральних та південних областях також залишатиметься надзвичайно спекотною.

Погода в Україні на 30 серпня

31 серпня

На заході країни очікується невелике зниження температури — там стовпчики термометрів опустяться до 24-27 °C. У решті областей повітря залишатиметься спекотним — близько 35-36 °C. Найгарячіші регіони на цей день — південь та частково схід України, де термометри покажуть 37°C.

Погода в Україні на 31 серпня

Так, останні дні серпня принесуть українцям справжнє літнє тепло, і навіть деякі температури можуть бути рекордними.

Зазначимо, що дані на сайті Ventusky є попередніми й можуть відрізнятися від фактичних показників.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні зміниться помірна та суха погода: вже найближчими днями більшість регіонів охоплять дощі з грозами.