"Має бути крок від російської сторони". Зеленський розповів про підготовку зустрічі з Путіним

Київ дуже сподівається на участь Америки

Зустріч Зеленського та Путіна зі сторони США готує група, до якої входять державний секретар Марко Рубіо, спецпосланець Стів Віткофф та віцепрезидент США Джей Ді Венс. Протягом наступних 7-10 днів Київ хоче отримати розуміння архітектури безпекових гарантій.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на закритій зустрічі з журналістами у середу, 20 серпня. За його словами, домовленості про склад координаційної групи з боку Штатів було досягнуто під час зустрічі у Вашингтоні.

Мова про координацію наших домовленостей. З нашого боку у Вашингтоні був швидкий діалог між Умєровим, Єрмаком, Віткоффом і Рубіо. Ми не хочемо ніякої тіні, ми хочемо координуватися з американцями. І те, що я дуже хотів, – щоб Європа була присутня. Формат нашої зустрічі з Президентом Трампом це дозволив. Їхня присутність важлива Володимир Зеленський

Підтримка Європи

Президент висловив вдячність Європі за наочну та дієву підтримку. Це був історичний момент, наголосив він.

Буквально за кілька днів провели кілька відеозвʼязків, терміново за добу всі змінили свої плани та зібрались у Вашингтоні виключно заради України. Це свідчить, що ми побудували такі відносини з Європою, таку підтримку України, і ніколи такого не було, як зараз ми досягли з Європою для України Володимир Зеленський

Гарантії безпеки

Глава держави сказав, що Київ очікує, що зможе отримати розуміння безпекових гарантій з боку західних партнерів протягом 7-10 днів. З цим розумінням Зеленський хотів провести тристоронню зустріч — він, глава Росії Володимир Путін та президент США Дональд Трамп.

Президент Трамп запропонував трохи іншу логіку: тристоронню зустріч через двосторонню. Але потім всі ми домовилися, що все одно ми працюємо над гарантіями безпеки, отримуємо цю приблизну інфраструктуру – подібну до статті 5. І те, що ми сьогодні маємо, – політична підтримка цього. Далі ми повинні зрозуміти, яка країна і що буде готова робити в той чи інший момент Володимир Зеленський

Проте Трамп виступив за проведення двосторонньої зустрічі Зеленський-Путін. Якщо вона дасть результат, "якщо для вас буде це важливо, я обов'язково приєднаюся до тристороннього формату", сказав глава США.

Україна готова до зустрічі у форматі Зеленський-Путін

Я одразу відреагував на двосторонню зустріч. Ми готові. А що якщо "рускіє" не готові? Європейці підняли це питання. Якщо "рускіє" не готові, то ми б хотіли бачити сильну реакцію Сполучених Штатів на це Володимир Зеленський

За словами президента, для України дуже важлива участь США. Київ сподівається на це.

Ми сподіваємося, що Америка буде реагувати. Тому що вони самі кажуть: "Ок. Тоді двостороння, а потім тристороння, і Путін на це погодиться". Має погодитися, тому що якщо одна зі сторін не хоче закінчувати цю війну, то Америка буде реагувати. Ми хочемо закінчення цієї війни і чітко це демонструємо. Отже, зараз має бути крок від російської сторони Володимир Зеленський

Нагадаємо, "Телеграф" зібрав найголовніші заяви щодо гарантій безпеки для України. Зауважимо, що більшість політиків вважають, що без них не можливий стійкий мир в нашій країні.