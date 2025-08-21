"Должен быть шаг от российской стороны". Зеленский рассказал о подготовке встречи с Путиным

Киев очень надеется на участие Америки

Встреча Зеленского и Путина со стороны США готовит группа, в которую входят государственный секретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф и вице-президент США Джей Ди Вэнс. В течение следующих 7-10 дней Киев хочет получить понимание архитектуры гарантий безопасности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на закрытой встрече с журналистами в среду, 20 августа. По его словам, договоренность о составе координационной группы со стороны Штатов была достигнута во время встречи в Вашингтоне.

Речь идет о координации наших договоренностей. С нашей стороны у Вашингтона был быстрый диалог между Умеровым, Ермаком, Виткоффом и Рубио. Мы не хотим никакой тени, мы хотим координироваться с американцами. И то, что я очень хотел, чтобы Европа присутствовала. Формат нашей встречи с президентом Трампом это позволил. Их присутствие важно Владимир Зеленский

Поддержка Европы

Президент выразил благодарность Европе за наглядную и действенную поддержку. Это был исторический момент, подчеркнул он.

Буквально за несколько дней провели несколько видеосвязей, срочно за сутки все изменили свои планы и собрались в Вашингтоне исключительно ради Украины. Это свидетельствует, что мы построили такие отношения с Европой, такую поддержку Украины, и никогда такого не было, как сейчас мы достигли с Европой для Украины Владимир Зеленский

Гарантии безопасности

Глава государства сказал, что Киев ожидает, что сможет получить понимание гарантий безопасности со стороны западных партнеров в течение 7-10 дней. С этим пониманием Зеленский хотел провести трехстороннюю встречу – он, глава России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.

Президент Трамп предложил несколько иную логику: трехстороннюю встречу через двустороннюю. Но потом все мы договорились, что все равно мы работаем над гарантиями безопасности, получаем эту приблизительную инфраструктуру – подобную статье 5. И то, что мы сегодня имеем, – это политическая поддержка. Дальше мы должны понять, какая страна и что будет готова делать в тот или иной момент Владимир Зеленский

Однако Трамп выступил за проведение двусторонней встречи Зеленский-Путин. Если она даст результат, "если вам будет это важно, я обязательно присоединюсь к трехстороннему формату", сказал глава США.

Украина готова к встрече в формате Зеленский-Путин

Я сразу отреагировал на двустороннюю встречу. Мы готовы. А что если "русские" не готовы? Европейцы подняли этот вопрос. Если "русские" не готовы, то мы хотели бы видеть сильную реакцию Соединенных Штатов на это Владимир Зеленский

По словам президента, для Украины очень важно участие США. Киев надеется на это.

Мы надеемся, что Америка будет реагировать. Потому что они сами говорят: "Ок. Тогда двусторонняя, а затем трехсторонняя, и Путин на это согласится". Должен согласиться, потому что если одна из сторон не хочет заканчивать эту войну, то Америка будет реагировать. Мы хотим окончания этой войны и ясно это демонстрируем. Итак, сейчас должен быть шаг от российской стороны Владимир Зеленский

