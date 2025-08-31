Зниклі свічки та слідчі дії: що відбувається на місці вбивства Парубія (фоторепортаж)

На місце вбивства нардепа люди почали масово зносити свічки

На місці вбивства нардепа Андрія Парубія у Львові продовжуються слідчі дії. Вулиця залишається перекритою.

За її словами, надвечір 30 серпня на місце вбивства нардепа люди почали масово зносити свічки, проте вже до ранку їх не залишилося. Присутність поліції на вулиці зберігається через слідчі дії, що тривають.

Місце трагедії залишається перекритим.

Як відомо, близько полудня 30 серпня невідомий чоловік із рюкзаком "Glovo" і в мотоциклетному шоломі застрелив Андрія Парубія у Львові. Він зробив вісім пострілів у Парубія з пістолета. Через це нардеп загинув на місці до приїзду "швидкої допомоги". У Львові було оголошено план "Сирена", а до пошуків злочинця залучили СБУ. У поліції говорили, що злочинця поки не знайшли. Там додали, що він ретельно спланував напад і, мабуть, давно стежив за жертвою.

Однопартієць Парубія Олексій Гончаренко у коментарі "Телеграфу" висловив переконання, що за вбивством стоять росіяни. Сам факт нападу він називає актом терору.

Таку саму думку поділяє народний депутат Микола Княжицький. Він розповів "Телеграфу", що за нападом на Парубія стоїть Росія. За його словами, одного разу колишнього спікера Ради вже намагалися вбити біля готелю "Київ".