Сюди йдуть за здоров’ям не лише кияни: де в Голосієвому святі купелі та як їх знайти (карта)

Голосіївський район Києва — це не лише зелений оазис із мальовничими лісами й парками, а й джерело особливої духовної енергії. Тут, серед вікових дубів Голосіївського лісу та Китаївської пустині, знаходяться унікальні чудотворні та цілющі джерела й купелі, яких століттями шанують і відвідують люди.

Вода з цих джерел не просто цілюща — вона є символом зв’язку поколінь, берегинею місцевих традицій і духовності, яка і сьогодні приваблює людей із усієї України. "Телеграф" розповість про це детальніше.

Легенди та історії

Вода в джерелах Голосієвого вважається священною та цілющою. У переказах говорять, що ці джерела у давнину знайшли святі і подвижники, які відзначали їх як особливі місця сили і зцілення. Одна з найвідоміших легенд пов’язана із Свято-Покровським та Свято-Троїцьким Китаївським монастирями, де здавна шанували джерела як святі місця, які можуть зцілювати тіло і душу.

Свято-Покровський Голосіївський монастир

Де знаходяться цілющі джерела та купелі

Цілюща вода б’є з природних джерел на території Голосіївського національного природного парку, зокрема поблизу Свято-Покровського монастиря, а також у Китаївській пустині — місці, де серед лісів і печер особлива духовна аура. Тут облаштовані купелі, де кожен може зануритися у воду, що вважається оновленням і очищенням.

Голосіївська купіль

Ці місця легко доступні як для паломників, так і для туристів, які прагнуть віднайти гармонію з природою і відчути енергетику святості. Також неподалік розташований природний парк Феофанія, відомий своїми цілющими водами і зеленими зонами.

Як потрапити до джерел

Щоб відвідати чудотворні джерела Голосієвого, найзручніше скористатися метро Києва — дістатися станції "Голосіївська" зеленою лінією. Від метро можна сісти в місцевий автобус або маршрутку, що курсує до Голосіївського лісу та Китаївської пустині, де й знаходяться джерела. Одне з найпопулярніших місць — Свято-Покровський Голосіївський монастир, поруч із яким є цілющі джерела і купелі.

Свята купіль в Китаївській пустині

Свято-Троїцький Китаївський монастир

Голосіївський ліс обладнаний стежками, тому частину шляху можна пройти пішки, насолоджуючись природою і тишею. Рекомендується відвідувати ці місця вранці — так можна відчути особливу атмосферу спокою і святості. Для комфортної прогулянки обирайте зручне взуття, візьміть з собою воду і легкий перекус.

У світі сучасних технологій і швидкого темпу життя відвідування цих джерел дає людям можливість зупинитися, тілесно і духовно очиститись, зарядитись новими силами. Відвідини джерел у Голосієвому — це гармонійне поєднання історії, віри і сили природи.

