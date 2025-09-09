Крупа зникла з радарів? Скандальна екс-голова МСЕК вислизнула з СІЗО, де вона може перебувати

Сусіди Тетяну Крупу не бачили, хоч її чоловік з'являється під будинком

Скандальна Тетяна Крупа, колишня керівниця Хмельницької обласної МСЕК, вийшла з Київського СІЗО п'ять днів тому. Суд призначив їй заставу в 20 мільйонів гривень, і адвокатка каже, що гроші збирають, але всю суму ще не внесли.

Сусіди в Хмельницькому стверджують, що не бачили її вдома. То де ж може перебувати скандальна очільниця МСЕК Хмельниччини, розповідає "Телеграф".

Чи повернулась Тетяна Крупа додому: що відомо

Тетяна Крупа не сидить у Київському СІЗО вже п'ятий день, але куди вона поділася, ніхто не знає. Кореспонденти Суспільного у Хмельницькому вирішили перевірити її дім і поговорили з сусідами. Один з них, Айвар, мешкає в тому ж будинку, звідки, за версією слідства, Крупа минулого року викинула дві сумки з грошима під час обшуків. Він каже, що родина Круп жила тут, але зараз їх не видно.

Читав, ніби її відпустили. Але нікого з них тут не було. За всі 20–30 років, відколи існує цей будинок, я з ними лише вітався — і більше нічого розповів Айвар.

Інший сусід, який не захотів говорити на камеру, підтвердив, що бачив чоловіка Крупи, Володимира Михайловича, бо його машина стоїть у дворі щодня. Але саму Тетяну не помітив. "Чесно кажучи, не бачив, але в той день, коли вона вийшла, то машини не було. Напевно, він їздив і вона приїхала. Так я думаю. Володимир Михайлович живе тут. Машина щодня тут", — поділився він.

Мешканець сусіднього будинку Олександр теж нічого не чув про її появу. "Ні, не чув. Тим більше ми ходимо в укриття, тож, думаю, якось би дізнався. Інформації про те, що вона тут з’являлася, — не було", — зазначив він. А в магазині поруч з будинком працівники сказали, що Крупа до них не заходила. "До нас вона не заходила, я не знаю, що вам сказати", — відповіли вони.

Тож наразі не відомо, чому Тетяна Крупа після свого звільнення з СІЗО не проживає у себе вдома, хоч тут є її чоловік.

Застава на мільйони: чому звільнили Тетяну Крупу, хоч грошей ще немає

Вищий антикорупційний суд 4 вересня призначив Тетяні Крупі заставу в 20 мільйонів гривень замість тримання під вартою. Термін для внесення цих грошей минає 9 вересня. Адвокатка Тетяна Видай телефоном розповіла Суспільному, що частину коштів уже внесли, а решту збирають.

"Через п’ять днів з моменту винесення ухвали. Рахується з наступного дня. Перший день вважається п’ятниця. Кошти збираються, і, або частина вже внесена, або буде внесена найближчими днями", — пояснила вона.

Адвокатка додала, що навіть якщо всю суму не внесуть, Крупа не порушує правил, якщо дотримується інших обов'язків. "Наша мета не просто внести заставу — мета всієї цієї процедури, щоб особа дотримувалась своїх процесуальних обов’язків. І навіть не внесення всієї цієї застави може мати наслідки належну процесуальну поведінку особи", — зазначила Тетяна Видай.

Крупу зобов'язали виконувати певні правила до 4 листопада 2025 року: не виїжджати з Хмельницького без дозволу, не спілкуватися з працівниками центру МСЕК та людьми, які туди зверталися, повідомляти про зміну адреси, здати паспорт для виїзду за кордон, носити електронний браслет.

Крупу уже "побачили" на роботі?

Тим часом у соцмережах з'явилися дописи про те, що Тетяна Крупа нібито повернулася на роботу в центр МСЕК. Люди поширювали фото, ніби вона там з'явилася. Але в коментарях під цими дописами швидко викрили обман — це фото з Дня медика 2022 року.

У Мережі поширюють фейки про те, що Крупа вийшла на роботу

У чому підозрюють Тетяну Крупу

Чоловік Тетяни Крупи лежить на ліжку, повному пачок доларів

4 жовтня 2024 року ДБР викрило Тетяну Крупу на незаконному збагаченні. Під час обшуків у неї знайшли майже 6 мільйонів доларів готівкою, брендові прикраси та коштовності. Правоохоронці відкрили справу про незаконне оформлення інвалідності чоловікам, які хотіли уникнути військової служби. В кабінеті Крупи виявили підроблені документи з переліком людей і фіктивними діагнозами.

5 жовтня 2024 року працівники ДБР затримали Крупу і повідомили про підозру в незаконному збагаченні. 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав їй тримання під вартою до 3 грудня з можливістю внести заставу в 500 мільйонів 1528 гривень. За дев'ять місяців заставу зменшили до 56 мільйонів 18 тисяч гривень.

10 липня 2025 року у Вищому антикорупційному суді додали підозру в декларуванні недостовірної інформації. Крупа просиділа під вартою 11 місяців, аж до 4 вересня 2025 року, коли її відпустили в залі суду під нову заставу в 20 мільйонів гривень.

Раніше "Телеграф" писав, що проти Тетяни Крупи порушили справу ще й в Польщі. Її звинувачують там ще й у відмиванні коштів.