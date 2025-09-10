Янукович безславно програв суд в Європі: чого домагався пенсіонер з Ростова-на-Дону

Президент-утікач перебуватиме під обмежувальними санкціями Європейського Союзу

Експрезидент України Віктор Янукович, який нещодавно засвітився у Росії, програв судовий позов у ЄС. Він намагався вийти з-під європейських санкцій.

Янукович отримав відмову на свої прохання зняти запроваджені проти нього санкції після десятирічної судової боротьби, у якій він стверджував, що проти нього немає достатньо доказів. Про це пише видання Politico.

В 18-сторінковому рішенні суду йдеться, що дії Януковича як тодішнього президента явно посприяли дестабілізації ситуації в Україні, відповідно ЄС мав підстави включити його до відповідного санкційного списку.

Суд врахував, що Янукович не дистанціювався від російської влади після подій 2014 року. Ба більше, його участь у плані усунення президента Володимира Зеленського у березні 2022 року була окремо згадана у рішенні.

Разом із Януковичем санкції оскаржував його син Олександр, проте суд відхилив і його апеляцію, враховуючи бізнес-інтереси у тимчасово окупованих районах Донбасу.

Нагадаємо, що ЄС вперше покарав Януковича санкціями у 2014 році, а потім — у 2022 році після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядав Янукович, коли востаннє з'являвся на публіці. Це було ще у 2019 році, за п’ять років після того, як втік до РФ.