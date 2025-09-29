Скандал на мільйони у Києві: лікарня збирається побудувати поле для гольфу за 5700 зарплат медсестер

Ідею будівництва зони з гольф-майданчиком у лікарні підглянули в Америці

Київська обласна клінічна лікарня, яка задумала будівництво поля для гольфу на своїй території, пояснила свою позицію. Лікарі запевняють, що витрачатимуть гроші не на "розваги", а на благо військовим.

Про це йдеться в офіційній відповіді Київської обласної лікарні "Телеграфу". За словами представників комунального підприємства, 46 мільйонів гривень підуть не просто на гольф-майданчик, а на створення сучасної реабілітаційної інфраструктури для військових та цивільних, які відновлюються після тяжких травм.

Довідка: за існуючого рівня мінімальної зарплати 46 мільйонів гривень — це приблизно 5750 зарплат медсестер.

Сам гольф-майданчик, зазначений у тендерній документації, там назвали елементом комплексу для лікувальної фізкультури, ерготерапії та балансотерапії. Лікарі запевняють, що такі методи дозволяють відновлювати пацієнтам психоемоційний стан, дрібну моторику та координацію рухів.

Саму ідею, як йдеться у відповіді, там підглянули у провідних реабілітаційних клінік світу, зокрема у США та Ізраїлі.

"Під час війни, коли щодня зростає кількість поранених, створення таких просторів не є розкішшю, а життєвою необхідністю. Наше головне завдання — повернути людину до життя, до сім’ї, до роботи, а для цього потрібна не лише операційна, а й сучасна інфраструктура відновлення.

Будь-які твердження про "розважальний характер" цього проєкту не відповідають дійсності та знецінюють працю лікарів та зусилля наших пацієнтів на шляху до відновлення", — заявили у лікарні у відповідь "Телеграфу".

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Київська обласна клінічна лікарня оголосила тендер на створення сучасного простору з гольф-майданчиком, спортивними зонами та місцями для відпочинку. На це планується витратити 46 мільйонів бюджетних гривень.

Раніше ми писали про те, що Національна академія внутрішніх справ провела цікавий тендер із помадами, лаками для волосся і не тільки.