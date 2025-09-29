Скандал на миллионы в Киеве: больница собирается построить поле для гольфа за 5700 зарплат медсестер

Идею постройки зоны с гольф-площадкой в больнице подсмотрели в Америке

Киевская областная клиническая больница, которая задумала постройку поля для гольфа на своей территории, объяснила свою позицию. Врачи уверяют, что будут тратить деньги не на "развлечения", а на благо военным.

Об этом говорится в официальном ответе Киевской областной больницы "Телеграфу". По словам представителей коммунального предприятия, 46 миллионов гривен пойдут не просто на гольф-площадку, а на создание современной реабилитационной инфраструктуры для военных и гражданских, которые восстанавливаються после тяжелых травм.

Справка: при существующем уровне минимальной зарплаты 46 миллионов гривен – это примерно 5750 зарплат младшего медицинского персонала.

Саму гольф-площадку, указанную в тендерной документации, там назвали элементом комплекса для лечебной физкультуры, эрготерапии и балансотерапии. Врачи уверяют, что такие методы позволяют восстанавливать пациентам психоэмоциональное состояние, мелкую моторику и координацию движений.

Саму идею, как говориться в ответе, там подсмотрели в ведущих реабилитационных клиник мира, в частности, в США и Израиле.

"Во время войны, когда ежедневно растет количество раненых, создание таких пространств не является роскошью, а жизненной необходимостью. Наша главная задача — вернуть человека в жизнь, семью, в работу, а для этого нужна не только операционная, но и современная инфраструктура восстановления.

Любые утверждения о "развлекательном характере" этого проекта не соответствуют действительности и обесценивают труд врачей и усилия наших пациентов на пути к восстановлению", — заявили в больнице в ответ "Телеграфу".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Киевская областная клиническая больница объявила тендер на создание современного пространства с гольф-площадкой, спортивными зонами и местами для отдыха. На все это планируется потратить 46 миллионов бюджетных гривен.

Ранее мы писали о том, что Национальная академия внутренних дел провела интересный тендер с помадами, лаками для волос и не только.