Деякі рішення вже не працюють: нардеп оцінив готовність України до відбиття атак РФ на енергетику

Україна готова до того, що взимку може бути складна ситуація в енергетиці через удари росіян. Російські атаки будуть відбиватися настільки, наскільки в Сил оборони вистачить засобів протиповітряної оборони та боєприпасів. Деякі рішення, які були актуальні, вже не працюють.

Про це розповів народний депутат Сергій Нагорняк в інтерв'ю "Телеграфу". За його словами, Україна вже прожила три повноцінних зими в умовах повномасштабної війни проти російських окупантів.

"Тому ми, в принципі, готові до того, що може бути складна ситуація в енергетиці, як з теплопостачанням, так і з газопостачанням, з електропостачанням. Але наразі я не бачу якоїсь критичної ситуації, навіть попри ті всі потенційні ворожі атаки", — сказав він.

Нагорняк додав, що відбиття атак росіян на енергетику залежить від того, наскільки в Сил оборони вистачить засобів протиповітряної оборони та ракет до них. Деякі рішення, які раніше були актуальними, зараз вже не дають того ефекту, який існував до цього.

"Будемо відвертими, що мобільні вогневі групи, які були ефективними у 23-му, у 24-му роках — вони станом на сьогодні вже малоефективні та фактично ці мобільні вогневі групи не можуть фізично збивати дрони, які летять. Тому що вони летять на іншій швидкості, летять на більшій висоті й їх збивати практично неможливо", — резюмував нардеп.

Зазначимо, раніше Нагорняк сказав, що Україна наразі добре підготувалася до зими та має певний профіцит з генерацією електроенергії. Але війна є війна, тому спрогнозувати точно, чи будуть відключення електроенергії, наразі неможливо; можна сказати, що може бути важко в окремих містах, або регіонах.

Нагадаємо, що тим часом генеральний директор "Нафтогазу" Сергій Корецький попереджає — Росія готується до нових масштабних атак на українську енергетику напередодні опалювального сезону та взимку. Корецький підкреслює, що називати майбутні удари можна "тероризмом у чистому вигляді". Окупанти, скоріше за все, спробують влаштувати масовані атаки на енергетику безпосередньо перед початком опалювального сезону.