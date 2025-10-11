До його смерті міг бути причетний Янукович? Як виглядає могила ексміністра Кірпи і як він помер у 58 років

Кірпу знайшли мертвим наступного дня після переголосування другого туру президентських виборів

Багато українських політиків загинули за дивних обставин. Серед них "регіонал" Євген Кушнарьов, а також колишній міністр транспорту та зв’язку України Георгій Кірпа. Чиновника знайшли мертвим на своїй дачі під Києвом.

Що варто знати:

Георгій Кірпа був міністром транспорту та зв’язку України та ексгенеральним директором "Укрзалізниці"

Політик помер у 2004 році на власній дачі, вистріливши собі в голову. Йому було 58 років

Смерть Георгія Кирпи обростала загадками й ходили чутки, що до його смерті міг бути причетний експрезидент Віктор Янукович

Що відомо про кар’єру Георгія Кірпи

Георгій Кірпа розпочав свою кар’єру на Львівській залізниці, де пройшов шлях від заступника начальника до керівника усієї магістралі. У той час він виявив себе як ефективний управлінець, оскільки вивів підприємство на стабільні показники.

Леонід Кучма та Георгій Кірпа (ліворуч), Фото: УНІАН

У 1997 році Кірпа став членом Транспортної академії України. Під час президентських виборів 1999 року він виступав довіреною особою Леоніда Кучми в одному з львівських округів, а невдовзі увійшов і до регіональної політики — з 1998 до 2002 року був депутатом Львівської обласної ради.

Справжній прорив у кар’єрі стався навесні 2000 року, коли Кірпу запросили до Києва, де він незабаром обійняв посаду гендиректора "Укрзалізниці". Саме тоді галузь, яка тривалий час вважалася збитковою, стала приносити прибуток.

Георгій Кірпа був міністром транспорту України, Фото: Уніан

У травні 2002 року він очолив Міністерство транспорту України, а за два роки — Міністерство транспорту та зв’язку. Того ж року Кірпу було обрано до парламенту за списком блоку "За єдину Україну".

Політичні амбіції Кірпи ставали дедалі помітнішими. Його розглядали як одного з можливих кандидатів на пост прем’єр-міністра, а 2004 року він очолив партію "Відродження". Попри чутки про можливу участь у президентських перегонах, Кірпа заявив, що не балотуватиметься і відкрито підтримав Віктора Януковича.

До смерті Георгія Кsрпи може бути причетний Янукович

Як помер Георгій Кірпа

Український політик Георгій Кірпа помер 27 грудня 2004 року — наступного дня після переголосування другого туру президентських виборів, на яких Янукович зазнав поразки.

Тіло ексміністра знайшли на його дачі у Бортничах під Києвом. Слідство з’ясувало, що Кірпа провів дружину, охоронця відправив до магазину, а сам узяв пістолет та застрелився у сауні. Сусід, який заходив до нього перед цим, згадав, що міністр із кимось розмовляв телефоном, він був помітно схвильований і роздратований.

Георгій Кірпа застрелився у віці 58 років, Фото: Уніан

Згідно з офіційною версією, Георгій Кірпа вчинив самогубство, хоча обставини його смерті викликали суперечки та безліч питань. Багато колег не вірили в те, що Кирпа самостійно звів рахунки з життям, були версії, що його хтось довів до самогубства.

Говорили, що смерть міністра могла бути пов’язана з боргами, з переділом найбільшого ринку перевезень, адже Кірпу звинувачували у використанні "Укрзалізниці" на користь штабу Януковича. Також писали, що смерть чиновника може бути пов’язана із політикою, оскільки він загинув одразу після завершення голосування.

Дача Георгія Кірпи, Фото: Уніан

У причетності до смерті Кірпи підозрювали й Віктора Януковича, з яким він мав напружені стосунки. У мережі писали, що експрезидент якось сильно побив Кірпу за те, що той допустив приїзд до Києва кількох поїздів із демонстрантами із Західної України. Після цього Кірпа нібито заявив, що таких бандитів, як Янукович та його команда, він ніколи не зустрічав.

Як виглядає могила Георгія Кірпи

Думку, що до смерті Кірпи може бути причетний, Янукович поділяв і український політик Микола Томенко.

Кірпа був одним із головних свідків не лише корупційних дій влади, а й фальсифікації виборів. Я думаю, він як свідок розповів би багато чого… Микола Томенко

Поховали міністра на Байковому цвинтарі та встановили йому великий меморіал. Над могилою Георгія Кірпи височіє триметрова біла колона, на якій стоїть бронзовий вершник. У руці вершник тримає спис-хрест, яким пронизує змія. У самій колоні знизу зображено портрет Георгія Кірпи та написано "Герой України".

Георгія Кірпу поховали на Байковому цвинтарі

