К его смерти мог быть причастен Янукович? Как выглядит могила экс-министра Кирпы и как он умер в 58 лет

Многие украинские политики погибли при странных обстоятельствах. В их числе "регионал" Евгений Кушнарев, а также бывший министра транспорта и связи Украины Георгий Кирпа. Чиновника нашли мертвым на своей даче под Киевом.

Что известно о карьере Георгия Кирпы

Георгий Кирпа начал свою карьеру на Львовской железной дороге, где прошел путь от заместителя начальника до руководителя всей магистрали. В тот период он проявил себя как эффективный управленец, поскольку вывел предприятие на стабильные показатели.

Леонид Кучма и Георгий Кирпа (слева), ФОто: УНИАН

В 1997 году Кирпа стал членом Транспортной академии Украины. Во время президентских выборов 1999 года он выступал доверенным лицом Леонида Кучмы в одном из львовских округов, а вскоре вошел и в региональную политику — с 1998 по 2002 годы был депутатом Львовского областного совета.

Настоящий прорыв в карьере произошел весной 2000 года, когда Кирпу пригласили в Киев, где вскоре он занял должность гендиректора "Укрзализныци". Именно тогда отрасль, долгое время считавшаяся убыточной, стала приносить прибыль.

Георгий Кирпа был министром транспорта Украины, Фото: Униан

В мае 2002 года он возглавил Министерство транспорта Украины, а спустя два года — Министерство транспорта и связи. В том же году Кирпа был избран в парламент по списку блока "За единую Украину".

Политические амбиции Кирпы становились все заметнее. Его рассматривали как одного из возможных кандидатов на пост премьер-министра, а в 2004 году он возглавил партию "Возрождение". Несмотря на слухи о возможном участии в президентской гонке, Кирпа заявил, что не будет баллотироваться и открыто поддержал Виктора Януковича.

К смерти Георгия Кирпы может быть причастен Янукович

Как умер Георгий Кирпа

Украинский политик Георгий Кирпа скончался 27 декабря 2004 года — на следующий день после переголосования второго тура президентских выборов, на которых Янукович потерпел поражение.

Тело экс-министра нашли на его даче в Бортничах под Киевом. Следствие выяснило, что Кирпа проводил жену в город, охранника отправил в магазин, а сам взял пистолет и застрелился в сауне. Сосед, который заходил к нему перед этим, вспомнил, что министр с кем-то разговаривал по телефону, он был заметно взволнован и раздражен.

Георгий Кирпа застрелился в возрасте 58 лет, Фото: Униан

Согласно официальной версии, Георгий Кирпа совершил самоубийство, хотя обстоятельства его смерти вызывали споры и множество вопросов. Многие коллеги не верили в том, что Кирпа самостоятельно свел счеты с жизнью, были версии, что его кто-то довел до самоубийства.

Говорили, что смерть министра могла быть связан с долгами, с переделом крупнейшего рынка перевозок, ведь Кирпу обвиняли в использовании "Укрзализныци" в интересах штаба Януковича. Также писали, что смерть чиновника может быть связана с политикой, поскольку он погиб сразу после завершения голосования.

Дача Георгия Кирпы, Фото: Униан

В причастности к смерти Кирпы подозревали и Виктора Януковича, с которым у него были напряженные отношения. В сети писали, что экс-президент однажды сильно избил Кирпу за то, что тот допустил приезд в Киев нескольких поездов с демонстрантами из Западной Украины. После этого Кирпа якобы заявил, что таких бандитов как Янукович и его команда он никогда не встречал.

Как выглядит могила Георгия Кирпы

Мнение, что к смерти Кирпы может быть причастен Янукович разделял и украинский политик Николай Томенко.

Кирпа был одним из главных свидетелей не только коррупционных действий власти, но и фальсификации выборов. Я думаю, он как свидетель рассказал бы многое… Николай Томенко

Похоронили министра на Байковом кладбище и установили ему большой мемориал. Над могилой Георгия Кирпы возвышается трехметровая белая колонна, на которой стоит бронзовый всадник. В руке всадник держит копье-крест, которым пронизывает змея. В самой колоне снизу изображен портрет Георгия Кирпы и написано "Герой Украины".

Георгия Кирпу похоронили на Байковом кладбище

