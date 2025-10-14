Міжнародні рейси можуть скасувати? Як на залізниці позначаться масові "мінування"

В холодний період року ця проблема стає ще гострішою як для пасажирів, так і для працівників "УЗ"

Регулярні дзвінки про ймовірні замінування потягів Укрзалізниці можуть вплинути на поїзди далекого сполучення, зокрема міжнародного. На думку ексміністра транспорту Василя Шевченка, скасовувати подібні маршрути не будуть, але інших незручностей може додатися.

Що потрібно знати:

Лише 12 жовтня оперативні групи виїздили на виклики до чотирьох потягів

Перевірки потягів займають багато часу

В України є міжнародне залізничне сполучення з Польщею, Угорщиною, Німеччиною, Австрією, Румунією, Словаччиною, Молдовою та Чехією

Детальніше про це він розповів у коментарі "Телеграфу". Всю розмову із колишнім політиком читайте у матеріалі "Один дзвінок, і потяг стоїть. Чому "мінують" Укрзалізницю та які нововведення для пасажирів можуть з’явитися".

Як пояснює Шевченко, міжнародні потяги більш чутливі до затримок у русі. Однією із причиною цього є те, що пасажири часто користуються цим видом транспорту, аби потім пересісти на літак. Відповідно, навіть невеликі паузи на маршрутах можуть негативно вплинути на подальші плани людей.

Є загроза сповільнення і ламання графіку. Тобто, що відбувається? От вони заблокували потяг, він зупиняється на пів години. А за ці пів години там могли пройти до десятка різних потягів, якщо не більше, підкреслює колишній міністр

Ніхто не відміняв і безпекові нюанси. Якщо оголошують про ймовірне мінування потягу, пасажирів слід евакуювати на вулицю. В осінньо-зимовий період це ще більше впливає на час затримки, адже пасажири довше одягаються і зазвичай мають із собою більше речей.

Пасажири рейсу Будапешт-Київ чекають, доки закінчиться перевірка потягу. Фото: Реальний Київ

"Телефонний терор" впливає також і на самих працівників "Укрзалізниці": змінюються графіки локомотивних бригад, додається хаосу в управлінні, люди швидше втомлюються. Це означатиме, що слід розширювати штат.

А хто це? Хто ці додаткові люди? Хто ці додаткові локомотивні бригади, машиністи? Рівень зарплати ж не зростає в залізниці. Він не зростав чотири роки, а якщо він не зростає, то значить і нема доплати. Там, грубо кажучи, на величезній відповідальності, величезному напруженні, при всіх ризиках та перепрацюванні зарплата вже не влаштовує, Василь Шевченко

Зазначимо, що днями повідомлення від "телефонних мінерів" спричинили по Україні затримки близько двох десятків потягів. Поїзди зупинялися посеред руху, пасажири були вимушені чекати на перевірку від оперативних груп із собаками.

Ось так працюють кінологи при перевірці вагонів. Фото: Нацпол

Раніше "Телеграф" розповідав, що залізниця почала частіше потерпати від обстрілів росіян. Це пов'язано із бажанням ворога пошкодити логістичні шляхи та сповільнити рух військових ешелонів. Військовий аналітик Владислав Селезньов пояснив, хто знаходиться під найбільшою загрозою.