Международные рейсы могут отменить? Как на железной дороге скажутся массовые "минирования"

В холодный период года эта проблема становится еще более острой как для пассажиров, так и для работников "УЗ"

Регулярные звонки о вероятном заминировании поездов Укрзализныци могут повлиять на поезда дальнего сообщения, в том числе международного. По мнению эксминистра транспорта Василия Шевченко, отменять подобные маршруты не будут, но других неудобств может добавиться.

Что нужно знать:

Только 12 октября оперативные группы выезжали на вызовы к четырем поездам

Проверки вагонов занимают много времени

Украина имеет международное железнодорожное сообщение с Польшей, Венгрией, Германией, Австрией, Румынией, Словакией, Молдовой и Чехией

Детальнее об этом он рассказал в комментарии "Телеграфу". Весь разговор с бывшим политиком читайте в материале "Один звонок, и поезд стоит. Почему "минируют" Укрзализныцю и какие нововведения для пассажиров могут появиться".

Как объясняет Шевченко, международные поезда более чувствительны к задержкам в движении. Одной из причин этого является то, что пассажиры часто пользуются этим видом транспорта, чтобы затем пересесть на самолет. Соответственно даже небольшие паузы на маршрутах могут негативно повлиять на дальнейшие планы людей.

Есть угроза замедления и нарушения графика. То есть, что происходит? Вот они заблокировали поезд, он останавливается на полчаса. А за эти полчаса там могли пройти до десятка разных поездов, если не больше, подчеркивает бывший министр

Никто не отменял и нюансы безопасности. Если объявляют о возможном минировании поезда, пассажиров следует эвакуировать на улицу. В осенне-зимний период это еще больше влияет на время задержки, ведь пассажиры дольше одеваются и обычно имеют с собой больше вещей.

Пассажиры рейса Будапешт-Киев ждут, пока закончится проверка поезда. Фото: Реальный Киев

"Телефонный террор" влияет также и на самих работников "Укрзализныци": меняются графики локомотивных бригад, добавляется хаос в управлении, люди быстрее устают. Это означает, что следует расширять штат.

А кто это? Кто эти дополнительные люди? Кто эти дополнительные локомотивные бригады, машинисты? Уровень зарплаты же не растет на железной дороге. Он не рос четыре года, а если он не растет, то значит и нет доплаты. Там, грубо говоря, при огромной ответственности, огромном напряжении, при всех рисках и переработке зарплата уже не устраивает, Василий Шевченко

Отметим, что на днях сообщения от "телефонных минеров" повлекли по Украине задержки около двух десятков поездов. Поезда останавливались посреди движения, пассажиры были вынуждены ждать проверки от оперативных групп с собаками.

Вот так работают кинологи при проверке вагонов. Фото: Нацпол

Ранее "Телеграф" рассказывал, что железная дорога стала чаще страдать от обстрелов россиян. Это связано с желанием врага повредить логистические пути и замедлить движение военных эшелонов. Военный аналитик Владислав Селезнев объяснил, кто находится под самой большой угрозой.