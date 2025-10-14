Коллега Малюка может стать главой Одесской ГВА: что их связывает

У руководителя СБУ Василия Малюка и главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака много общего

В Одессе может быть создана городская военная администрация. Ее начальником, вероятно, назначат нынешнего главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Владимир Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова, из-за чего он не сможет управлять городом. Возглавить созданную ГВА, скорее всего, пригласят Сергея Лысака, сообщает издание "Думская".

Что нужно знать:

В Одессе могут создать городскую военную администрацию

Вероятным руководителем новой структуры называют действующего руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака

Сергея Лысака и Василия Малюка связывает служба в СБУ

14 октября Сергей Лысак вместе с главой СБУ Василием Малюком присутствовал на совещании по ситуации с безопасностью, которое проводил президент Владимир Зеленский. И хотя официальной информации о его назначении на пост главы Одесской МВА нет, данный визит только подогревает слухи о возможном перемещении.

Василий Малюк и Сергей Лысак

Кто такой Сергей Лысак

Сергей Лысак

Согласно данным из открытых источников, в 2014-2015, а также в 2017 году Сергей Лысак принимал участие в АТО, служил в подразделении, которое занималось контрдиверсионной работой. Награжден орденом "За мужество" ІІІ степени. Также имеет "Крест доблести". С 7 марта 2023 Сергей Лысак начал руководить Днепропетровской областной военной администрацией. После назначения Сергей Лысак писал, что служил в центральном аппарате и областных управлениях СБУ в Одессе, Виннице, Ужгороде, Житомире и Днепре.

Что связывает Лысака и Малюка

Седьмого февраля 2023 года Верховная Рада назначила главой Службы безопасности Украины Василия Малюка. В тот же день указом президента Украины главой Днепропетровской ОВА назначен Сергей Лысак.

Глава СБУ Василий Малюк родился в Коростышеве Житомирской области. В 2005 году окончил Национальную академию СБУ по специальности "правоведение". Работая в органах госбезопасности, в январе 2020 года перешел на работу в Центральное управление СБУ на должность первого заместителя начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ. В марте того же года был назначен первым замглавы СБУ.

В то же время, в 2020 году Сергей Лысак возглавлял житомирское СБУ, находясь на этом посту на момент полномасштабного российского вторжения. 19 июля 2022 года Зеленский уволил Сергея Лысака с должности главы СБУ в Житомирской области и назначил главой СБУ в Днепропетровской области.

Лысак одновременно с Малюком получил звание бригадного генерала.

Создание Одесской ГВА

Следует отметить, что 14 октября президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию одесситов, требовавших создания в городе военной администрации. Глава государства подчеркнул, что решение о создании подобных структур принимается после представления областных государственных администраций или военного командования, но Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский и глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер соответствующие документы на рассмотрение не вносили.

Напомним, "Телеграф" писал, что Владимир Зеленский подписал указ о лишении Геннадия Труханова украинского гражданства из-за подтвержденного наличия российского.