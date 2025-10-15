Українці масово скаржаться на холод в садочках та квартирах. Найближчими ночами - знову заморозки
-
-
Тепла немає у квартирах та закладах освіти
Опалювальний сезон 2025 в Україні стартує як зазвичай — коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів триматиметься нижче +8 градусів. У попередні роки опалення часто включали 15 жовтня, проте зараз тепло не подають і українці масово скаржаться, що замерзають у квартирах, а діти мерзнуть у садочках та школах.
Що треба знати:
- В Україні почалися перші нічні заморозки, вони триватимуть щонайменше дві найближчі ночі
- Опалювальний сезон ще не стартував, діти мерзнуть в садочках, також холодно у квартирах
- Найближчими днями в багатьох областях середньодобова температура повітря знизиться нижче +8 градусів
В більшості регіонів України в ніч на 15 жовтня були заморозки, тому температура всередині приміщень також знижується. Українці масово виражають незадоволення через холоднечу.
Так, житель міста Славута Хмельницької області показав термометр з температурою в його домі — лише 12,6 градуса тепла. Чоловік питає, коли увімкнуть опалення.
Користувач з Костопільської ОТГ Рівненської області повідомляє, що в садочках немає тепла. Він запитує, коли дітям включать опалення. Замерзають і діти з Дубно та Маловербченській гімназії Рівненщині. Там пропонують обігрівати школу обігрівачами, батьки обурені.
Читайте на "Телеграфі": Львів чекає морозів без опалення. "Телеграф" дізнався, чи готувалося взагалі місто до зими
Жителі Луцька також скаржаться, що діти в садочках замерзають та хворіють. У квартирах також холоднеча.
Подібна ситуація і в Івано-Франківську, опалення у дитячих садках та школах немає. Діти хворіють та пропускають зайняття.
Замерзає і місто Хорол на Полтавщині. Люди обурюються, адже в садочках лише +17 градусів, малюки мерзнуть.
В Україні знову прогнозують заморозки
На значній території України ночами знову очікуються заморозки. В ніч на 16 жовтня у східній та південно-східній частинах, вночі 17 жовтня у східних областях прогнозуються заморозки на поверхні ґрунту 0-3 градуси.
Чи опуститься середньодобова температура нижче +8 найближчими днями
Як вже зазначалося, місцеві ради ухвалюють рішення про старт опалювального сезону, коли середньодобова температура повітря складає нижче +8 градусів. У найближчі три дні ці показники будуть досягнені у багатьох регіонах. Спрогнозувати єдину "середньодобову температуру" для всієї України досить складно, оскільки погодні умови суттєво відрізняються між регіонами, проте в середньому вона буде +6 +8, але в деяких областях і нижчою.
Варто розуміти, що на температуру у квартирі без опалення дуже сильно впливає те, наскільки будівля тримає тепло. Дуже приблизно можна розрахувати, що за умови нічної температури на рівні +3, а денної на рівні +12 градусів, у приміщеннях без опалення буде близько 12-15 градусів тепла.
Як розповідав "Телеграф", нещодавно нардеп, ексміністр з питань житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко попередив, що в Україні, враховуючи останні удари по видобутку газу, виникнуть проблеми з нестачею газу. Саме тому початок опалювального сезону будуть відкладати.