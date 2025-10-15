Рус

Українці масово скаржаться на холод в садочках та квартирах. Найближчими ночами - знову заморозки

Олена Руденко
Українці мерзнуть без опалення Новина оновлена 15 жовтня 2025, 12:02
Українці мерзнуть без опалення. Фото Колаж "Телеграф"

Тепла немає у квартирах та закладах освіти

Опалювальний сезон 2025 в Україні стартує як зазвичай — коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів триматиметься нижче +8 градусів. У попередні роки опалення часто включали 15 жовтня, проте зараз тепло не подають і українці масово скаржаться, що замерзають у квартирах, а діти мерзнуть у садочках та школах.

Що треба знати:

  • В Україні почалися перші нічні заморозки, вони триватимуть щонайменше дві найближчі ночі
  • Опалювальний сезон ще не стартував, діти мерзнуть в садочках, також холодно у квартирах
  • Найближчими днями в багатьох областях середньодобова температура повітря знизиться нижче +8 градусів

В більшості регіонів України в ніч на 15 жовтня були заморозки, тому температура всередині приміщень також знижується. Українці масово виражають незадоволення через холоднечу.

Так, житель міста Славута Хмельницької області показав термометр з температурою в його домі — лише 12,6 градуса тепла. Чоловік питає, коли увімкнуть опалення.

Користувач з Костопільської ОТГ Рівненської області повідомляє, що в садочках немає тепла. Він запитує, коли дітям включать опалення. Замерзають і діти з Дубно та Маловербченській гімназії Рівненщині. Там пропонують обігрівати школу обігрівачами, батьки обурені.

Читайте на "Телеграфі": Львів чекає морозів без опалення. "Телеграф" дізнався, чи готувалося взагалі місто до зими

Жителі Луцька також скаржаться, що діти в садочках замерзають та хворіють. У квартирах також холоднеча.

Подібна ситуація і в Івано-Франківську, опалення у дитячих садках та школах немає. Діти хворіють та пропускають зайняття.

Замерзає і місто Хорол на Полтавщині. Люди обурюються, адже в садочках лише +17 градусів, малюки мерзнуть.

В Україні знову прогнозують заморозки

На значній території України ночами знову очікуються заморозки. В ніч на 16 жовтня у східній та південно-східній частинах, вночі 17 жовтня у східних областях прогнозуються заморозки на поверхні ґрунту 0-3 градуси.

Чи опуститься середньодобова температура нижче +8 найближчими днями

Як вже зазначалося, місцеві ради ухвалюють рішення про старт опалювального сезону, коли середньодобова температура повітря складає нижче +8 градусів. У найближчі три дні ці показники будуть досягнені у багатьох регіонах. Спрогнозувати єдину "середньодобову температуру" для всієї України досить складно, оскільки погодні умови суттєво відрізняються між регіонами, проте в середньому вона буде +6 +8, але в деяких областях і нижчою.

Прогноз погоди на 16 жовтня, Укргідрометцентр
Прогноз погоди на 16 жовтня
Прогноз погоди на 17 жовтня, Укргідрометцентр
Прогноз погоди на 17 жовтня
Прогноз погоди на 18 жовтня, Укргідрометцентр
Прогноз погоди на 18 жовтня

Варто розуміти, що на температуру у квартирі без опалення дуже сильно впливає те, наскільки будівля тримає тепло. Дуже приблизно можна розрахувати, що за умови нічної температури на рівні +3, а денної на рівні +12 градусів, у приміщеннях без опалення буде близько 12-15 градусів тепла.

Як розповідав "Телеграф", нещодавно нардеп, ексміністр з питань житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко попередив, що в Україні, враховуючи останні удари по видобутку газу, виникнуть проблеми з нестачею газу. Саме тому початок опалювального сезону будуть відкладати.

