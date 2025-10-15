Украинцы массово жалуются на холод в садиках и квартирах. В ближайшие ночи — снова заморозки

Тепла нет в домах и учреждениях образования

Отопительный сезон 2025 в Украине стартует как обычно – когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней будет держаться ниже +8 градусов. В предыдущие годы отопление часто включали 15 октября, однако сейчас тепло не подают и украинцы массово жалуются, что замерзают в квартирах, а дети мерзнут в садах и школах.

Что нужно знать:

В Украине начались первые ночные заморозки, они продлятся по меньшей мере две ближайшие ночи

Отопительный сезон еще не стартовал, дети мерзнут в садиках, также холодно в квартирах

В ближайшие дни во многих областях среднесуточная температура воздуха снизится ниже +8 градусов

В большинстве регионов Украины в ночь на 15 октября были заморозки, поэтому температура внутри помещений также снижается. Украинцы массово выражают недовольство из-за холода.

Так, житель города Славута Хмельницкой области показал термометр с температурой в его доме – всего 12,6 градуса тепла. Мужчина спрашивает, когда включат отопление.

Пользователь Костопольской ОТГ Ровенской области сообщает, что в садиках нет тепла. Он спрашивает, когда детям включат отопление. Замерзают и дети из Дубно и Маловербченской гимназии Ровенской области. Там предлагают обогревать школу обогревателями, родители возмущены.

Жители Луцка также жалуются, что дети в садах замерзают и болеют. В квартирах также очень холодно.

Похожая ситуация и в Ивано-Франковске, отопления в детских садах и школах нет. Дети болеют и пропускают занятия.

Замерзает и город Хорол на Полтавщине. Люди возмущаются, ведь в садиках всего +17 градусов, малыши мерзнут.

В Украине снова прогнозируют заморозки

На значительной территории Украины по ночам снова ожидаются заморозки. В ночь на 16 октября в восточной и юго-восточной части, ночью 17 октября в восточных областях прогнозируются заморозки на поверхности почвы 0-3 градуса.

Опустится ли среднесуточная температура ниже +8 в ближайшие дни

Как уже отмечалось, местные советы принимают решение о старте отопительного сезона, когда среднесуточная температура воздуха составляет ниже +8 градусов. В ближайшие три дня эти показатели будут достигнуты во многих регионах. Спрогнозировать единую "среднесуточную температуру" для всей Украины достаточно сложно, поскольку погодные условия существенно отличаются между регионами, однако в среднем она будет +6 +8, но в некоторых областях ниже.

Прогноз погоды на 16 октября

Прогноз погоды на 17 октября

Прогноз погоды на 18 октября

Надо понимать, что на температуру без отопления в квартире очень сильно влияет то, насколько здание держит тепло. Очень примерно можно рассчитать, что при ночной температуре на уровне +3, а дневной на уровне +12 градусов, в помещениях без отопления будет около 12-15 градусов тепла.

Как рассказывал "Телеграф", недавно нардеп, экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко предупредил, что в Украине, учитывая последние удары по добыче газа, возникнут проблемы с нехваткой газа. Вот поэтому начало отопительного сезона будут откладывать.