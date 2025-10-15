Укр

Украинцы массово жалуются на холод в садиках и квартирах. В ближайшие ночи — снова заморозки

Елена Руденко
Читати українською
Украинцы мерзнут без отопления Новость обновлена 15 октября 2025, 12:02
Украинцы мерзнут без отопления. Фото Коллаж "Телеграф"

Тепла нет в домах и учреждениях образования

Отопительный сезон 2025 в Украине стартует как обычно – когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней будет держаться ниже +8 градусов. В предыдущие годы отопление часто включали 15 октября, однако сейчас тепло не подают и украинцы массово жалуются, что замерзают в квартирах, а дети мерзнут в садах и школах.

Что нужно знать:

  • В Украине начались первые ночные заморозки, они продлятся по меньшей мере две ближайшие ночи
  • Отопительный сезон еще не стартовал, дети мерзнут в садиках, также холодно в квартирах
  • В ближайшие дни во многих областях среднесуточная температура воздуха снизится ниже +8 градусов

В большинстве регионов Украины в ночь на 15 октября были заморозки, поэтому температура внутри помещений также снижается. Украинцы массово выражают недовольство из-за холода.

Так, житель города Славута Хмельницкой области показал термометр с температурой в его доме – всего 12,6 градуса тепла. Мужчина спрашивает, когда включат отопление.

Пользователь Костопольской ОТГ Ровенской области сообщает, что в садиках нет тепла. Он спрашивает, когда детям включат отопление. Замерзают и дети из Дубно и Маловербченской гимназии Ровенской области. Там предлагают обогревать школу обогревателями, родители возмущены.

Жители Луцка также жалуются, что дети в садах замерзают и болеют. В квартирах также очень холодно.

Похожая ситуация и в Ивано-Франковске, отопления в детских садах и школах нет. Дети болеют и пропускают занятия.

Замерзает и город Хорол на Полтавщине. Люди возмущаются, ведь в садиках всего +17 градусов, малыши мерзнут.

В Украине снова прогнозируют заморозки

На значительной территории Украины по ночам снова ожидаются заморозки. В ночь на 16 октября в восточной и юго-восточной части, ночью 17 октября в восточных областях прогнозируются заморозки на поверхности почвы 0-3 градуса.

Опустится ли среднесуточная температура ниже +8 в ближайшие дни

Как уже отмечалось, местные советы принимают решение о старте отопительного сезона, когда среднесуточная температура воздуха составляет ниже +8 градусов. В ближайшие три дня эти показатели будут достигнуты во многих регионах. Спрогнозировать единую "среднесуточную температуру" для всей Украины достаточно сложно, поскольку погодные условия существенно отличаются между регионами, однако в среднем она будет +6 +8, но в некоторых областях ниже.

Прогноз погоды на 16 октября, Укргидрометцентр
Прогноз погоды на 16 октября
Прогноз погоды на 17 октября, Укргидрометцентр
Прогноз погоды на 17 октября
Прогноз погоды на 18 октября, Укргидрометцентр
Прогноз погоды на 18 октября

Надо понимать, что на температуру без отопления в квартире очень сильно влияет то, насколько здание держит тепло. Очень примерно можно рассчитать, что при ночной температуре на уровне +3, а дневной на уровне +12 градусов, в помещениях без отопления будет около 12-15 градусов тепла.

Как рассказывал "Телеграф", недавно нардеп, экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко предупредил, что в Украине, учитывая последние удары по добыче газа, возникнут проблемы с нехваткой газа. Вот поэтому начало отопительного сезона будут откладывать.

