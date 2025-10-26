Україна перевела годинники. Який зараз точний час у Києві, Львові, Дніпрі та Одесі

Наша країна має один часовий пояс на всі регіони

В Україні у неділю, 26 жовтня, зранку о 4:00 українці перейшли на зимовий час. Тобто годинники перевели на одну годину назад.

"Телеграф" розповість, як зрозуміти, котра година зараз та де перевірити точність годинника. Зауважимо, що переведення годинників не відбувається на усіх пристроях автоматично.

Яка година зараз у Дніпрі, Києві, Одесі та Львові

О 4 ранку 26 жовтня годинники перевели на годину назад, тобто на 3 ранку. Таким чином у неділю 3:00 була двічі, що може багатьох плутати. Однак у всіх містах України час однаковий, навіть на сході та заході, які частково захоплюють інші часові пояси.

Перехід на зимовий час

Тобто у Дніпрі чи Львові, Києві чи Одесі о 4 ранку 26 жовтня годинники переводять на 3 ранку. Таким чином доба нібито збільшується на одну годину. Зауважимо, що автоматично зазвичай переводяться лише ті годинники, які мають відповідну функцію чи під'єднані до мережі.

Не пропустіть: Стрілки "відмотують" на годину назад: як не пропустити свій поїзд чи автобус після переведення годинника.

Як перевірити котра година зараз

Для цього підійде будь-який браузер, де треба ввести наступний запит: "Котра година в Києві зараз" або "Яка година за київським часом". Так, пошукова система покаже точний час, що дозволить українцям не плутатись.

Після пробудження у неділю, 26 жовтня, треба обов'язково перевірити правильність часу на усіх пристроях, аби не плутатись та не спізнитись кудись.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто і коли вирішив, що треба переводити годинник і навіщо це потрібно.