П’ять годин без електрики: коли в Тернополі вимикатимуть світло 31 жовтня

В Тернополі та області діятимуть обмеження електроенергії. Перевірте, коли саме у вашому районі не буде світла.

Планові відключення електроенергії триватимуть протягом доби 31 жовтня через попередні удари РФ по енергосистемі України. В Тернопільській області введені графіки погодинних відключень. Найдовше триватиме п'ять годин.

Як повідомляють на сайті "Тернопільобленерго", тривалість відключення може були більшою, аніж заявлена, адже потрібен час на перемикання системи. В графіку ці періоди позначені жовтим кольором. Червоним — періоди відсутності світла. Загалом, в Тернополі 6 черг ГПВ з двома підчергами в кожній.

Графік відключень в Тернопільскій області на 31 жовтня

Стан енергосистеми України

Росія здійснила протягом жовтня три масовані ракетно-дронові атаки на енергосистему України. Під час останньої — били по трьох важливих ТЕС в західній частині країни. Через це по всій країні вимушені заощаджувати електроенергію — на всю добу 31 жовтня введені обмеження для промисловості та побутових споживачів. Обсяг від 0,5 до 3 черг, найбільші відключення припадають з 16:00 до 18:00. Зазначимо — ситуація може змінюватися протягом доби, тож варто слідкувати за оновленнями.

Черги відключення та як вони працюють/ Інфографіка "Телеграфу"

Слідкувати за ситуацією можна за посиланням: Графіки діють по всій країні. По скільки годин поспіль не буде світла 31 жовтня

Раніше "Телеграф" розповідав, що удари по ТЕС розбалансували і без того пошкоджену енергосистему України. Проте найбільша загроза — для прифронтових, Харківської, Запорізької, Дніпропетровської областей тощо, адже ворогу простіше по них бити.