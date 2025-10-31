Пять часов без электричества: когда в Тернополе будут выключать свет 31 октября

В Тернополе и области будут ограничения электроэнергии. Проверьте, когда именно в вашем районе не будет света.

Плановые отключения электроэнергии будут продолжаться в течение суток 31 октября из-за предыдущих ударов РФ по энергосистеме Украины. В Тернопольской области введены графики почасовых отключений. Наиболее долгое продлится пять часов.

Как сообщают на сайте "Тернопольоблэнерго", продолжительность отключения может быть больше, чем заявлена, ведь нужно время на переключение системы. В графике эти периоды отмечены желтым цветом. Красным – периоды отсутствия света. В общем, в Тернополе 6 очередей ГПВ с двумя подочередями в каждой.

График отключений в Тернопольской области на 31 октября

Состояние энергосистемы Украины

Россия совершила в течение октября три массированных ракетно-дроновых атаки на энергосистему Украины. Во время последней — били по трех важных ТЭС в западной части страны. Поэтому по всей стране вынуждены экономить электроэнергию — на все сутки 31 октября введены ограничения для промышленности и бытовых потребителей. Объем от 0,5 до 3 очередей, самые большие отключения запланированы с 16:00 до 18:00. Отметим, что ситуация может меняться в течение суток, поэтому следует следить за обновлениями.

Очереди отключения и как они работают/ Инфографика "Телеграфа"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что удары по ТЭС разбалансировали и без того поврежденную энергосистему Украины. Однако самая большая угроза — для прифронтовых, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской областей и т.д., врагу ведь проще по ним бить.