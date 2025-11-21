Озвучено суму втрат України у війні з Росією: економіст розповів, що далі

Втрати зростають, а економіка працює слабше, ніж до війни

Втрати України у війні з Росією вже вимірюються сотнями мільярдів доларів. Економіка відчутно просіла, а багато сфер потребують швидкого відновлення. Після завершення бойових дій країні доведеться зосередитися на інвестиціях, ремонті зруйнованого і відновленні виробництва.

Що треба знати

Прямі втрати оцінюють у 250 мільярдів доларів.

Економіка працює на 20% слабше, ніж до війни.

Для відновлення будуть потрібні великі інвестиції.

Про це в коментарі "Телеграфу" сказав економіст та член наглядової ради Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко. Більше читайте у матеріалі: "Що буде з Україною, коли скінчиться війна. Прогноз економіста".

Економіст пояснив, що масштаб руйнувань величезний — лише прямі збитки становлять близько 250 мільярдів доларів, а якщо рахувати всі наслідки – то сягають 1 трильйона.

Ми (економіка — Ред.) зараз перебуваємо на 20% нижче порівняно з тим рівнем, на якому перебували перед початком війни, каже Устенко.

Після війни, економіка країни переходитиме на інші рейки. Перед державою постануть абсолютно нові виклики та завдання.

Устенко пояснив, що насамперед треба визначити джерела економічного зростання. Потрібно зрозуміти, як саме країна розвиватиметься далі та звідки братимуть гроші на це.

Олег Устенко

Ще одна важлива проблема – фінансування державного бюджету. Влада має вирішити, на що витрачатимуться гроші в першу чергу, а що можна відкласти на потім.

Треба вирішувати, яким чином забезпечуватиметься економічне зростання, якими будуть джерела цього зростання, зазначив економіст.

Окреме питання стосується інвестицій. Без них неможливо забезпечити відновлення економіки та її розвиток. Тому в країні мають створити нормальні умови для бізнесу та покращити інвестиційне середовище.

Устенко наголосив, що всі ці виклики потребують негайного вирішення. Від того, наскільки швидко та ефективно держава зможе на них відповісти, залежить майбутнє української економіки.

